出遊拍婚紗！她遭男友「丟包服務區」爆哭　網見原因氣炸：快放生

▲準新人在旅途中吵架，女方慘遭丟包。（圖／翻攝自微博）

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在情感世界，很多情侶不管是剛在一起，還是在一起很久，都會想著一起出去旅遊來增進感情，旅遊是考驗雙方三觀是否相同、性格是否相投、喜好是否一致的有效途徑。不過，大陸湖南省長沙一對準新人近日到新疆旅遊，打算在旅途中順便拍婚紗，男方卻將未婚妻丟包在高速公路服務區，原因令人傻眼。

《新快報》報導，7月底新疆阜康民警突然接到一名女子在高速服務區的求助，女生哭著表示「他走了。」見女子哭得傷心欲絕，民警趕緊問她到底誰走了，結果她表示，自己本來是和男友一起自駕出來旅遊、拍婚紗，因為中途發生了一點摩擦，男友竟然直接將自己扔在服務區，而她所有證件都在車上。

當事人表示，由於人生地不熟，自己又沒有任何證件，身上也沒錢，無奈之下只好向警方求助。了解完情況後，民警趕緊將女子的男友喊了回來；至於2人吵架的原因，竟然只是女友不讓男方抽菸，但對方堅持要抽，雙方因此發生爭執，準新郎一氣之下開車走人，直接把未婚妻丟包在服務區。

幸運的是，經過民警一番勸說，男子終於意識到自己的錯誤，最後跟女友和好了，2人決定重新出發。消息曝光後，網友紛紛留言「不能容忍啊！不要委屈自己」、「這種男人…這是老天給你的機會啊，姑娘」、「今天能為了一根菸把你丟了，明日就不知道為了什麽事把你捨棄」。

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