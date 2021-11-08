山神顯靈抓貪官？《奇妙的黑手印》兒童劇讓學生學習誠信價值觀

▲《奇妙的黑手印》兒童劇獲南投學童熱烈回響（下同）。（圖／翻攝「南投縣政府」官方Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府推出《奇妙的黑手印》廉政兒童劇，以縣衙官員偷拿官印製作假證明，及巡按大人如何運用「山神妙計」揪出貪官等情節和有趣生動的戲劇表演，推廣校園誠信品德教育，希望讓學童在歡笑之餘，明白天底下沒有不勞而獲，並建立廉潔、誠信、負責任的正確價值觀，同時落實聯合國反貪腐公約對於反貪腐意識向下紮根教育的重視。

縣府政風處表示，《奇妙的黑手印》聘請原創作者張靖欣將故事改編為戲劇版本，再由一群高齡廉政志工擔綱演出，原定自5月至7月間走入校園辦理巡演活動，因應新冠肺炎疫情而改採事前錄製影片，並於10月28、29日運用Google Meet視訊軟體，讓延和國中、草屯國中及竹山國小等3所學校學生同步觀賞影片，並進行雙向交流互動，近日也已上架YouTube影音平台（影片連結：https://youtu.be/TxR3Zn3EHW4），提供線上閱讀及學習。

《奇妙的黑手印》劇情講述定安縣衙事務官「毛大」偷拿縣太爺官印，製作假的「好店證明」，並以1張100兩的代價賣給黑心商人，使得居民在這些店裡買到的商品不是有瑕疵，就是品質很差，巡按大人為揪出偷蓋官印的人，在臉盆裡加入墨汁，並請所有官員用臉盆裡的水洗手，再祈求山神指引，在私發證明的人的背上留下記號，毛大因作賊心虛用手遮擋住自己的背，反讓墨汁沾到背上，留下了黑手印，因而被識破賺取黑心錢的貪污行徑

縣府表示，藉由縣衙官員的浮濫發證及商人的不誠信等故事情節，引導學童反思誠信的重要，培養莘莘學子們自小養成正確的法治觀念及培養廉潔誠信的品格。



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