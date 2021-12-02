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未落實職安致太魯閣號慘案　南投邀學者檢察官講習加強教育訓練

▲太魯閣號慘案肇因於職業安全法規並未落實。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號慘案肇因於職業安全法規並未落實。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者高堂堯／南投報導

有鑑於近年因違反《職業安全衛生法》造成的工安意外頻傳，如台鐵太魯閣號列車出軌、多人傷亡事故等，南投縣政府今年針對公共工程，除於上半年加強抽查各工地安全事項，下半年則辦理職業安全教育訓練講習，邀集工程主辦機關、施工廠商及監造廠商三方參加講習，以提升公、私部門法律素養，促請落實施工環境之安全衛生管理，及早預防、降低工安事件發生頻率。

縣府「110年度公共工程職業安全教育訓練暨廉政法紀宣導」講習於11月30日舉辦，由嘉大土木水資源工程系副教授周良勳、南投地檢署檢察官鄭文正擔任講座，縣府暨所屬機關學校、各鄉鎮市公所及施工、監造廠商計241人共襄盛舉；周良勳以「公共工程職業安全」為題，提醒工程主辦機關及施工、監造廠商職業安全相關法規，及施工查核常見缺失態樣。

▲南投縣政府舉辦廉政講習，促進三方合作顧職安。（圖／南投縣政府提供、記者郭世賢翻攝）

▲南投縣政府辦理「110年度公共工程職業安全教育訓練暨廉政法紀宣導」講習。（圖／南投縣政府提供）

鄭文正則講授「職業安全衍生之刑事責任探討」，以其豐富的公務與辦案經驗，藉由「公務員明知職安人員未在場督辦，竟未予扣罰」、「台鐵未做好危害告知、承攬管理，遭職安署開罰」、「施工廠商未設置護欄或安全網，導致勞工失足墜落死亡」等實務案例，深入淺出地引領同仁及廠商夥伴瞭解各自角色職責所在，若未履行又可能面臨哪些刑責後果。

鄭文正在講座中叮囑機關同仁應依法行政，施工廠商應落實職業安全衛生管理規定、監造廠商則應盡監督之責，獲得參訓人員熱烈迴響；縣府政風處表示，落實職業安全衛生管理的執行，也是體現企業社會責任方式之一，未來仍將持續推動各項廉政教育，強化企業誠信，以凝聚公私部門反貪腐共識。

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