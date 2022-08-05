【廣編】舒酸定X蜷尾家聯名霜淇淋　盛夏美食提醒別讓敏感有機可趁

▲舒酸定聯手蜷尾家推出期間限定輕莓乳酸霜淇淋。

圖、文／舒酸定提供

炎炎夏日是不是很想一嚐冰涼美食消暑呢？不如就去台南嚐一下最狂期間限定聯名霜淇淋！No.1牙醫推薦抗敏牙膏品牌*「舒酸定」首次挑戰跨界合作，宣告與台灣冰王「蜷尾家」散步霜淇淋強強聯手，打造獨一無二「舒酸定X蜷尾家聯名快閃店」，更推出對抗南台灣豔陽的清爽系「輕莓乳酸霜淇淋」，限量8000支，全年僅八月這波。

舒酸定長年致力於幫助舒緩敏感性牙齒，此次史無前例聯名「蜷尾家」，推出輕莓乳酸霜淇淋，不僅以酸甜乳酸為基底，添加些許覆盆子，微酸甜口味令人驚艷，外型更吸睛，霜淇淋上方裝飾著一個超Q的牙齒造型手工餅乾及舒酸定LOGO旗幟，比喻持續使用舒酸定專業修復抗敏牙膏幫助深層修復牙齒敏感部位，就能放膽享受大口吃霜淇淋的樂趣，讓牙齒不用害怕碰上霜淇淋！舒酸定與蜷尾家提醒民眾，如果發現有敏感性牙齒問題，除了定期看牙醫，記得持續使用舒酸定專業修復抗敏牙膏進行深層修復**，配合正確刷牙習慣每日刷牙兩次，做好日常口腔照護，就能盡情享受美味好時光，大口吃冰不怕敏感趁亂來打擾**。

聯名霜淇淋限量8000支售完即止，八月期間限定在蜷尾家台南正興店開始販售囉！平日前30位消費限定冰款並拍照打卡，直接送舒酸定小牙膏試用；假日加碼前30位消費限定冰款並拍照打卡者，贈送小牙膏外加贈蜷尾家指定霜淇淋兌換卷乙張，直接讓你限量冰款免費再來一支！

*根據 2021年10月~2021年11月Ipsos 市場調查報告

**每日刷牙兩次並配合正確刷牙習慣