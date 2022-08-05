飛彈沒射進領空就安全？網見這圖酸爆：共機也沒進來，為何要伴飛

記者朱祖儀／綜合報導

中國4日開始在台灣周邊海域進行軍演，日本防衛省公布共軍飛彈軌跡，指出有4枚飛彈飛越台灣上空，消息曝光後，不少人好奇為何台灣軍方沒有攔截飛彈或發警報。對此，有網友在PTT分享，表示已經有親綠粉專做圖「打臉鄉民」，是因為飛彈沒有進入領空，所以才沒有特別的應對措施。PO文一出隨即掀起熱議。

▲原PO發文掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

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日本防衛省公布共軍飛彈飛越台灣一事後，不少人質疑，台灣為何沒有攔截，也沒有發布防空警報。對此，有網友在PTT以「粉專製圖來了，飛彈弧線圖打臉八卦鄉民」為題發文，表示看到有親綠粉專分享了專業飛彈的弧線圖，來打臉鄉民的質疑，從圖片中看到，共軍發射的飛彈確實不在領空內，似乎真的沒有必要發警報，好奇問「這次粉專小編們是不是成功打臉八卦鄉民了？」

網友看到後紛紛酸說，「叫你政府要公開透明而已」、「下次直接打到博愛特區之前，也是先到外太空再下來，你他X就也拿這理由不要發防空警報，我看你剩幾秒可以逃」、「太誇張，還要幫中共解釋飛彈沒穿越台灣」、「有沒有發警報根本不是重點，重點是人家飛彈四顆給你從頭上飛過，就這樣惦惦，還幫中國想理由說飛很高無害啦」、「幫中國合理化的侵略行為，哪邊才是舔中？」「就算不用擊落，也該發空襲警報吧，武器可以在你頭上飛？再來飛彈要是失誤直接往首都炸，我們國防部才要緊急疏散？」「那要不要這樣射美國看看」。

▲網友留言吐槽。（圖／翻攝自PTT）

還有人點出，如果國防部是看敵軍是否侵略領空，才決定要不要反制，「 那共機也沒進入台灣領空，為啥要報？」「哇靠，進領空高度再發警告，是叫大家禱告用的嗎」、「中共戰機照這標準飛就沒有侵犯問題」、「那共機也沒侵入領空，為何要伴飛」，更有人認為關鍵是多數台灣人都是透過日本防衛省才知道此事，「所以這次是有射進日本領空？為什麼全台灣人都感謝日本提供資訊？」「問題是後面日本有公告出來，就很奇怪」。