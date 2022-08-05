飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦」　答案曝光！網驚：卡通都這樣演

▲解放軍「環繞台灣」實彈演習來到第2天。（圖／路透社）



網搜小組／劉維榛報導

有網友質疑，中共4枚飛彈穿台已經侵門踏戶，「怎麼不怕飛彈半路沒火？不就掉到台灣本土？」對此，臉書粉專《MedPartner美的好朋友》直呼，這問題問得很好，就算怎麼半路沒火，「原本的動量也會讓它繼續『拋物線飛行』，而不是垂直掉下來打到你頭上。」

共軍4飛彈穿越台灣，國防部昨（4）日晚就澄清，不擊落飛彈，是因為彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵。

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今日稍早，國防部再度強調，共軍此次軍演，不論是發射彈道飛彈，或是刻意踰越海峽中線進行演習，均屬高度挑釁行為。國軍將秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，軍民同心協力，堅定捍衛主權和國家安全。

對此，有男網友痛罵，「為什麼國防部這麼相信大陸的飛彈，怎麼不想說中共飛彈半路沒火，不就掉到台灣本土？」

粉專《MedPartner美的好朋友》則解釋，「這位先生，如果您學過國中物理的『動量守恆定律』，就會知道，當飛彈進入大氣層，我們已經知道速度跟高度，那時候就算沒半路沒火，原本的動量也會讓它繼續『拋物線飛行』，而不是垂直掉下來打到你頭上。」

《MedPartner美的好朋友》也無奈表示，「如果這問題對您真的如此困難，那我們就沒辦法救你了，畢竟你的國中理化老師花了這麼多年也救不了你...牛頓跟你的國中理化老師應該正抱著一起哭。」

底下網友熱議「長知識了」、「理化這種東西跟數學一樣，不會就是不會」、「他以為在跳樓，所以會垂直掉落吧」、「卡通是這樣演的沒錯」、「照他的歪理，太空站壞掉就是直接掉下來...外星人表示：怕」、「為何不說發射後就墜地勒」。