　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蘭嶼醫療大提昇　部東醫院蘭嶼分院用地順利取得

▲部東醫院蘭嶼分院用地順利取得。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲部東醫院蘭嶼分院用地順利取得。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

孤懸太平洋上的蘭嶼，宛如台東一顆珍珠，島上自然風光和獨有的達悟原住民族文化，但長期以來因為天候、地形的特殊性，交通不便利，導致島上醫療資源受到影響與限制，台東縣政府向衛生福利部爭取設置蘭嶼分院，指示衛生局協助用地取得，經多次協調獲蘭嶼鄉公所同意撥用原作為「紅頭手工藝品中心」使用土地，終促成部東醫院蘭嶼分院即將成立。

台東縣衛生局表示，相較於離島地區醫療資源普遍不足現狀，蘭嶼鄉衛生所在縣府努力下，醫療設備、醫師人數、藥品種類等資源在其他離島中雖較為充裕，但能量仍有限，因此，24小時空中轉診後送機制，是強化原鄉離島醫療照護的重要措施。不過，對醫療資源有限的離島地區而言，無法備齊所有醫療診察所需，是不可否認的事實，雖然離島門診與住院需求狀況，與台灣本島大同小異，醫療資源也能因應常見病症所需，但礙於專科診察不足及衛生所不得設置住院病房規定，台灣本島可以在地治療的病症，離島居民須離鄉奔波後回本島醫療照護，因此，在島上設置醫院是蘭嶼鄉親深切的盼望。

衛生局進一步表示，衛福部在108年4月評估蘭嶼地區興建醫院可行性，並前往蘭嶼實地勘察可供興建醫院的合適用地，面臨用地稀少且取得困難及原保地撥用變更的繁瑣程序，於109年8月請縣府協助舉行「衛生福利部台東醫院蘭嶼分院」籌建用地取得，併請評估將長照及衛生所納入整體規劃。評估於衛生所現址及鄰近周邊共15筆土地進行擴建，獲多數民眾支持，且當地民眾、長者也習慣於此處進行就醫，為確保不改變當地民眾就醫習慣，用地鄰近蘭嶼鄉公所、蘭嶼航空站，具備行政資源連繫與交通便利優勢，是合適的理想方案。不過，有部分土地原為蘭嶼鄉公所於102年申請撥用作為「紅頭手工藝品中心」使用，經多次協調希望釋出作為設置醫院使用，蘭嶼鄉公所已於日前同意辦理撥用，終促成「衛生福利部台東醫院蘭嶼分院」用地取得，對離島醫療意義重大。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
快訊／數位發展部將掛牌成立　唐鳳任首位部長
美派7架偵察機接近台灣　陸智庫預告：今天軍演「更精彩」
獨／7歲哥帶6歲妹擺攤真相曝！嬤讚乖孫是高手：一次可賣10籃
買了飛機沒人開！　彭博：台灣急缺飛官　需50年才能補齊人手
飛日本轉機「大Delay」！日航1舉動暖炸　他秒起雞皮疙瘩
遊客湧入小琉球浮潛戲水　海巡緊急出動勸離
導彈「直接穿越南港、新店上空」　趙少康轟：哪個國家可以接受
快訊／解放軍10艘軍艦、20架共機「越過海峽中線」
陸外交部警告！　建交國不得與台灣進行任何形式官方往來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘭嶼醫療大提昇　部東醫院蘭嶼分院用地順利取得

國台交國際青少年管絃樂團台東演出　歡迎免費索票

歡慶竹市動物園破300萬人次　邀市民明日來同樂

爸爸辛苦了　台東縣表揚20位模範父親

青少年暑假易被誘惑犯罪　屏東警強化青春專案宣導作為

乾旱茶樹受災！花蓮瑞穗茶農現金救助　每公頃5.5萬至8／15止

土地公貞子同框！　供品轉送創世台東院區助植物人

違章賭場拖3年不拆！彰化縣府出奇招　怪手2小時鏟成平地

在地合作共創友熊山林　台東林管處舉辦台灣黑熊通報平台聯繫會

議員提案修房屋稅影響4666戶　基市府：涉及加稅且恐不符程序

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

蘭嶼醫療大提昇　部東醫院蘭嶼分院用地順利取得

國台交國際青少年管絃樂團台東演出　歡迎免費索票

歡慶竹市動物園破300萬人次　邀市民明日來同樂

爸爸辛苦了　台東縣表揚20位模範父親

青少年暑假易被誘惑犯罪　屏東警強化青春專案宣導作為

乾旱茶樹受災！花蓮瑞穗茶農現金救助　每公頃5.5萬至8／15止

土地公貞子同框！　供品轉送創世台東院區助植物人

違章賭場拖3年不拆！彰化縣府出奇招　怪手2小時鏟成平地

在地合作共創友熊山林　台東林管處舉辦台灣黑熊通報平台聯繫會

議員提案修房屋稅影響4666戶　基市府：涉及加稅且恐不符程序

【廣編】舒酸定X蜷尾家聯名霜淇淋　盛夏美食提醒別讓敏感有機可趁

阿嬤加料香噴噴雞胸肉！　媽拌飯桌邊竟「長出鼻子」狂聞超期待

快訊／數位發展部8月27日掛牌成立　唐鳳任首位部長

喬科維奇未打疫苗無緣羅傑斯盃　參加美網機會恐怕也渺茫

黑狗怕沒飯吃！有家後「飼料總是留一口」　爸嘆：流浪時就是這樣

SCFI雖連八跌　港口壅堵讓供應鏈仍脆弱、今年估仍須忍受高運價

美派7架偵察機接近台灣！　大陸智庫預告：今天軍演「更精彩」

才剛分開幾分鐘！公主柴「狂撲哥懷裡塞奶」　媽目睹被閃瞎超傻眼

獨／龍潭叫賣小兄妹真相曝！嬤讚乖孫是高手：一次可賣10籃高麗菜

孫鵬砲轟「劣質名嘴」凌遲兒子孫安佐：媒體好自為之

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

高雄環保局官網遭駭　掛滿五星旗

台灣人怕國安危機　警局長：自求多福

入主信義區！史上最大社宅招租

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

雲嘉南分署勞動力發展學院

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

違章賭場拖3年不自拆！　怪手2小時鏟成平地

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

南消強化水源供需訓練

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

歡迎裴洛西抵台！雲林小籠包攤商買一送一贈出200份

USMG車牌出沒　視同無牌可罰萬元

溪頭米堤飯店總經理李麗裕家屬舉辦追思音樂會

大陸暫停進口農產品　雲林縣公佈受影響廠商45家

更多熱門

相關新聞

國台交國際青少年管絃樂團台東演出　歡迎免費索票

國台交國際青少年管絃樂團台東演出　歡迎免費索票

立委劉櫂豪，再度爭取國立台灣交響樂團國際青少年管弦樂團8月16日（二）晚上19:30，在台東藝文中心演藝廳舉辦音樂成果公益演出，包含來自香港的國際知名雙簧管演奏家姚桑琳擔綱獨奏，以及與學員共演巴赫的柔音管協奏曲、馬勒的第一號交響曲等曲目，歡迎鄉親前來劉櫂豪立委服務處索取免費入場券，一起欣賞藝文演出。

爸爸辛苦了　台東表揚20位模範父親

爸爸辛苦了　台東表揚20位模範父親

保護綠島石朗珊瑚礁　台東縣禁工作船下錨

保護綠島石朗珊瑚礁　台東縣禁工作船下錨

土地公貞子同框！　供品轉送助植物人

土地公貞子同框！　供品轉送助植物人

海諾南山下營地女山友摔傷　隊搜救隊馳援

海諾南山下營地女山友摔傷　隊搜救隊馳援

關鍵字：

蘭嶼醫療 台東

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

金剛悄回台想給女友驚喜！

炎亞綸遭自創品牌「微博團隊」切割！

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面