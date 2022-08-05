蘭嶼醫療大提昇　部東醫院蘭嶼分院用地順利取得

▲部東醫院蘭嶼分院用地順利取得。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

孤懸太平洋上的蘭嶼，宛如台東一顆珍珠，島上自然風光和獨有的達悟原住民族文化，但長期以來因為天候、地形的特殊性，交通不便利，導致島上醫療資源受到影響與限制，台東縣政府向衛生福利部爭取設置蘭嶼分院，指示衛生局協助用地取得，經多次協調獲蘭嶼鄉公所同意撥用原作為「紅頭手工藝品中心」使用土地，終促成部東醫院蘭嶼分院即將成立。

台東縣衛生局表示，相較於離島地區醫療資源普遍不足現狀，蘭嶼鄉衛生所在縣府努力下，醫療設備、醫師人數、藥品種類等資源在其他離島中雖較為充裕，但能量仍有限，因此，24小時空中轉診後送機制，是強化原鄉離島醫療照護的重要措施。不過，對醫療資源有限的離島地區而言，無法備齊所有醫療診察所需，是不可否認的事實，雖然離島門診與住院需求狀況，與台灣本島大同小異，醫療資源也能因應常見病症所需，但礙於專科診察不足及衛生所不得設置住院病房規定，台灣本島可以在地治療的病症，離島居民須離鄉奔波後回本島醫療照護，因此，在島上設置醫院是蘭嶼鄉親深切的盼望。

衛生局進一步表示，衛福部在108年4月評估蘭嶼地區興建醫院可行性，並前往蘭嶼實地勘察可供興建醫院的合適用地，面臨用地稀少且取得困難及原保地撥用變更的繁瑣程序，於109年8月請縣府協助舉行「衛生福利部台東醫院蘭嶼分院」籌建用地取得，併請評估將長照及衛生所納入整體規劃。評估於衛生所現址及鄰近周邊共15筆土地進行擴建，獲多數民眾支持，且當地民眾、長者也習慣於此處進行就醫，為確保不改變當地民眾就醫習慣，用地鄰近蘭嶼鄉公所、蘭嶼航空站，具備行政資源連繫與交通便利優勢，是合適的理想方案。不過，有部分土地原為蘭嶼鄉公所於102年申請撥用作為「紅頭手工藝品中心」使用，經多次協調希望釋出作為設置醫院使用，蘭嶼鄉公所已於日前同意辦理撥用，終促成「衛生福利部台東醫院蘭嶼分院」用地取得，對離島醫療意義重大。