女山友攀南一段摔傷無法行走　空勤直升機成功救援順利送醫

▲海諾南山下營地女山友摔傷，隊搜救隊馳援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣消防局2日清晨接獲報案，指有7人隊伍逆走南一段第5天時，1名女山友於過程中摔倒導致膝蓋挫傷及拉傷，無法行走，已於海諾南山下營地紮營，並請求救援。台東縣消防局與高雄市消防局、屏東林管處派出共9名搜救隊伍前往救援，由高雄寶來小關山林道進入，然因8月2日、3日、4日天氣狀況惡劣，風雨過大，直升機無法執行救援任務，由地面部隊冒著風雨接近中。

▲海諾南山下營地女山友摔傷，隊搜救隊馳援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣消防局地面部隊於4日下午1點接觸患者，其生命徵象穩定，飲水、食物尚足，搜隊隊伍因天候狀況不佳，亦先行紮營在旁照料。台東縣消防局亦派遣第二梯次隊伍連同高雄市消防局、天馬登山隊協作共9名，預計5號一早由南橫公路南一段進徑橋登山口進入與第一梯次隊伍會合。

▲海諾南山下營地女山友摔傷，隊搜救隊馳援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日一早山區天氣已恢復穩定，一掃連日壞天氣，晴朗無雲，空勤總隊直升機順利將傷者接駁下山，再後送關山慈濟醫院。

台東縣消防局再次呼籲因南橫公路全線5月開放後，湧入大量遊客及登山行為，至今已執行逾6次山域事故救援，提醒登民眾從事登山活動務必備妥齊全相關裝備及器材以因應山區多變化之環境。