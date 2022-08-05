國台交國際青少年管絃樂團台東演出　歡迎免費索票

▲台灣交響樂團國際青少年管弦樂團將於台東演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪，再度爭取國立台灣交響樂團國際青少年管弦樂團8月16日（二）晚上19:30，在台東藝文中心演藝廳舉辦音樂成果公益演出，包含來自香港的國際知名雙簧管演奏家姚桑琳擔綱獨奏，以及與學員共演巴赫的柔音管協奏曲、馬勒的第一號交響曲等曲目，歡迎鄉親前來劉櫂豪立委服務處索取免費入場券，一起欣賞藝文演出。

劉櫂豪表示，為提供國內青少年接觸正規管弦樂團演奏訓練之機會，國立台灣交響樂團自民國80年起於暑期舉辦青少年管弦樂營活動，邀請國內外知名師資指導學員，2022國立台灣交響樂團國際青少年管弦樂營邀請國際知名的優秀音樂師資以及各國學員來台灣集訓交流，並於集訓結束後發表三場成果演出，劉櫂豪特別爭取2022 NTSO國際青少年管弦樂營8月16日（二）晚上19:30在台東藝文中心演藝廳演出，邀請對音樂有興趣的鄉親一起來欣賞，也期待能促進台東的音樂推廣，讓藝文種子遍撒每個角落。

索票方式：加入劉櫂豪官方LINE實名制，每人限索4張 (數量有限 索完為止)，地點：劉櫂豪立委服務處（台東市傳廣路18號）時間：週一至週五8:30-12:00/13:30-18:00。