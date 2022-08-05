曹興誠豪捐30億助國防　行政院：令人佩服、深表感謝

▲聯電榮譽董事長曹興誠宣布將捐出台幣30億用於國防相關領域，並希望藉拋磚引玉吸引更多企業界人士響應。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

美國眾議院議長裴洛西前腳剛走，中共隨即展開實彈軍演，範圍圍繞台灣周遭海空域，影響區域和平。為此，聯電榮譽董事長曹興誠5日宣布，將捐出1億美元，協助國防單位。對此，行政院表示，「他的義行跟支持，我們深表感謝」。

聯電榮譽董事長曹興誠今日於記者會中，「習近平可能以為台灣人都貪財怕死，所以不把台灣放在眼裡」，宣布捐出1億美元（約30億台幣），協助國防單位。曹興誠說，對於中共的霸道行為，提出全民支持國防的具體做法，並呼籲國人認清中共邪惡本質，團結一心保衛美好家園。

行政院發言人羅秉成說，曹興誠榮譽董事長願意捐助強化全民國防，令人非常佩服也深表感謝，事實上，他也點出我們在國防上應該加強，他也認為這事情對每個國民來說，守護家園人人有責。

羅秉成說，曹興誠也特別指出，不是只有武器的防禦而已，包括要認知到這個時代的戰爭型態，所謂認知戰、心理戰，有賴全民國防教育。

對於曹興誠的義行跟支持，羅秉成表示，我們深表感謝，相關部會或許可以再洽曹榮譽董事長意見或態度，大家一起配合協助。