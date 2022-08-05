日本宣布才知「共軍導彈飛越台灣」　鄉民怒批國防部：不講真的扯

▲解放軍4日展開軍演。（圖／翻攝央視）

記者朱祖儀／綜合報導

中共解放軍4日展開軍演，日本防衛省指出有4枚飛彈穿越台灣上空，並公布飛彈軌跡圖。消息曝光後引起外界討論，但有網友質疑，為何國防部接獲消息後不直接公開，而是等到日本宣布後，台灣民眾才知道這件事情。有人看到後就說「這真的滿扯的」。

原PO以「飛彈從自家上空飛過，卻要從日本口中得知」為題在PTT發文，認為共軍飛彈飛越台灣上空，應該沒有什麼不能說的，「最尷尬是這個訊息卻是由日本宣布才得知」。他好奇想問，中國從事的軍事活動，應該越公開透明越好，「政府藏這訊息到底在想啥？」

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▲網友批評國防部。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看到後紛紛生氣表示，「不講真的扯啦，要嘛不知道、要嘛知道，是在打什麼政治算盤」、「國防部要遲早改變他們的文化啦，日本射什麼飛彈，幾時經過都通通透明，這次根本也只是例行性公布而已」、「就算知道幾乎不可能掉下來，警戒還是要吧」、「國防部心態就這樣啊，發了反而有事，有這次經驗之後軍演都會發了啦」、「都不說，幹嘛要萬安演習」，但也有人認為，「台灣沒警報很合理啊，以前沒發生過，你發現的時候也飛過去了，要警報也要射之前發」、「其實有公布啊，只是不詳細，只說射了幾發、落在哪裡，國防資訊比較敏感，所以很保守啦」。

至於為何沒公布軌跡，國防部也發聲明指出，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此未發布防空警報。聲明也強調考量到中共飛彈射擊以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，決定不公布相關飛行路徑等資訊。