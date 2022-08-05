網傳花9400萬遊說裴洛西來台　民進黨喊告：文件根本是假的

▲網路輿論宣稱民進黨花費9400萬元找公關遊說裴洛西訪台，今遭打臉連圖片都是假的。（圖／翻攝自PTT）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議會議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前率團旋風訪台，卻有網友發文指，我國政府花費9400萬找公關遊說裴洛西訪台。對此，外交部今（5日）重申，網傳公關公司文件資料是假造圖片，包括表格內容及負責人的簽名均是偽造；民進黨發言人謝佩芬亦表示，此為子虛烏有之事，該網頁內容為假訊息且誤導視聽，針對刻意轉傳者，民進黨將蒐集相關資料後報警提告，以正視聽。

外交部今天表示，經外交部查證，網傳公關公司文件資料是假造圖片，包括表格內容及負責人的簽名均是偽造，外交部譴責惡意散播偽造資料，用以詆毀重要訪賓及台灣政府的行逕，並呼籲民眾切勿相信，也避免轉傳。

外交部呼籲，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊，對民主台灣發動認知作戰之際，請全體人民高度留意，切勿聽信或傳播不實的假訊息，以免成為境外敵對勢力對台灣進行認知戰的工具及散播媒介。

此外，謝佩芬指出，民進黨並未編列支付公關公司的遊說預算，與Gephardt公司也並無任何合作案，從美國司法部外國代理人登記法（Foreign Agents Registration Act）網站搜尋，也並無民進黨支付任何公關公司之資料，任何人都可以自行上網查證，尤其該網頁引用的文件，指民進黨曾三次支付Gephardt，經查證係為造假，根本不存在，外交部也已針對此一偽造之文件進行澄清。

民進黨立委林楚茵補充，自甘墮落的在台協力媒體，不查證竟然跟著宣傳假消息製造動盪，外交部已發聲明澄清這是假消息，黨部經美處國會組向Gephardt確認，也表示根本沒有跟民進黨有合作案，這表格式完全是假造的，請大家切勿聽信不實假訊息，也勿散布這種謠言，同時支持黨部嚴正提告。