大陸禁止台灣柑橘類進口！屏東政府不怕：檸檬內銷供不應求

▲近兩年台灣檸檬的外銷量大幅下降，內銷更出現供不應求的狀況。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者李鎮宇／綜合報導

大陸宣布台灣食品、柑橘類和水產「禁止進口」，首當其衝的屬柑橘類的檸檬，而主要產區的屏東，自然會受到影響，不過屏東檸檬銷往大陸數量逐年遞減，加上今年國內供不應求，因此影響不大。屏東縣政府無奈表示，「已不是第一次蒙受其害」。此外，大陸暫停了許多台灣食品廠商的進口，總數高達3千多家之多。

依據大陸國台辦公告的禁止輸入項目，包含檸檬、葡萄柚、柳橙等柑橘類，水產品則有冰鮮白帶魚和冷凍竹筴魚，大陸甚至暫停了台灣共3323間食品廠商的進口。因為食品廠商多半採用台灣的本土食材，所以對農漁業的衝擊甚大。屏東縣長潘孟安在8月3日的主管會報指示，請各局處盤整廠商和農漁民受影響的程度，並在了解中央政策後給予協助。

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▲本次的「禁止進口令」造成台灣農業嚴重的損失。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

縣政府農業處表示，作為台灣檸檬最大產地的屏東，佔了全島約7成的產量，近兩年來出口至大陸的檸檬數量卻逐年下降，外銷量從一年的1300噸減少到今年的104噸，甚至在內銷方面出現供不應求的狀況，但好在檸檬產期快要結束了，造成的影響有限，縣政府依舊會輔導農民開拓更多通路。

大陸禁止台灣產品進口的情況已發生不少次，從之前的鳳梨、蓮霧以及最近的石斑魚，屏東縣皆首當其衝。縣政府無奈表示，「已不是第一次蒙受其害，遺憾民生生計成為國際政治角力的籌碼」。此外，大陸於8月3日暫停了天然砂對台灣的出口，雖然屏東是砂石產區，也在莫拉克颱風來襲時產生河川淤積，但近年都有辦理疏濬，因此對本土砂石業的影響不大。

縣政府了解「雞蛋不能放在同一個籃子」的道理，因此早些年就展開全球農業貿易布局，並組建「台灣屏東農業國際運銷股份有限公司」，透過和民間企業合作拓展通路，出國參展與開發更多外銷通路，防止過於依賴單一市場的狀況發生。