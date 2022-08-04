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出遊如何當貼心副駕？網點「1關鍵原因」：甘願整車睡一片

▲開車,駕駛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲怎樣才算是個貼心好副駕？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭文晴／綜合報導

暑假是旅遊旺季，有人會搭乘大眾運輸工具出遊，有人會選擇和親朋好友一起開車出去玩，如果是自駕出遊，一旁的副駕就非常重要，不僅有時要幫忙注意路況，有時也需指引方向，絕不能雷。就有一名網友表示，因為要跟朋友開車出遠門，不想當一個雷副駕，詢問大家有哪些行為要避免，引發網友熱烈討論。

該名網友在論壇Mobile01以「怎樣才算是個貼心好副駕？」為題發文，表示剛好最近要跟朋友開車出遊， 路程大概4個小時，為了不要當一個雷副駕，稍微看一下有哪些行為可以讓駕駛輕鬆一點，當中有「幫忙導航、準備好駕駛的愛歌清單以及準備提神小物」。同時還列副駕的地雷行為，像「指使駕駛、影響車內環境、坐姿不良」，並好奇大家「還有哪些覺得加分或扣分的副駕行為嗎？」

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貼文一出引發熱議，有不少網友認為會使用導航、查看路線就是個相當優秀的副駕，畢竟出去遊玩的路線大部分是不熟悉的，駕駛為了安全起見不可能時時刻刻盯緊導航，但也有網友點出，「導航要看人，路痴坐上副駕也不會看地圖報路」，另外要切記「不要干擾駕駛的決策，除非他問你」，有需求的話駕駛會自己停車操作或者主動請副駕幫忙。

google map導航示意圖（圖／取自免費圖庫pexels）

▲不少網友認為會使用導航、查看路線就是個相當優秀的副駕。（圖／取自免費圖庫pexels）

除了報路之外，有網友覺得能陪駕駛聊天並帶動車內氣氛也是好副駕，但這是需要默契很好、很熟的人才能做的，不然太聒噪很可能產生反效果，就有網友直言：「貼心的副駕只能是下列2種，有可以聊得來的話題和品味，否則就安靜當自己是空氣！」也有網友表示這種時候「甘願整車的人睡一片，這樣還能比較專心地開車」，不過在感覺駕駛有點累時，就要找時機陪駕駛聊天，否則後果不堪設想！

也有網友搞笑留言說，「可能要先講是同性還是異性，兩種性別的貼心是不一樣的」、「穿辣一些，讓駕駛很有精神，不會打瞌睡」、「低胸短裙短褲正妹坐著什麼都不用做就是賞心悅目的好副駕了~」

綜合以上所述，其實只要避開地雷區就已經是個很好的副駕。包含：不要在車上吃味道很重或容易掉屑的食物、不要將雙腳赤裸地放在前擋、不要開關車門用力甚至碰觸到旁邊停置的車輛或物品、不要對駕駛下指導棋。
 

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