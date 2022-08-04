台南新市區農會　攜手華山七夕助愛老寶貝

▲台南新市區農會，選在七夕情人節當天，捐助華山基金會50組環保洗劑組合，補足弱勢長輩防疫需求，也祝老寶貝們七夕情人節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來在南科高速發展之下，台南新市區演變成有科技高樓大廈及老舊農村古厝的反差地區，無形中許多弱勢長輩跟不上環境變遷，逐漸被隱藏在角落中，長期投身公益的新市區農會，選在七夕情人節當天，捐助華山基金會50組環保洗劑組合，補足弱勢長輩防疫需求，也祝老寶貝們七夕情人節快樂。

新市區農會與華山基金會的公益配合行之有年，往年除每年毛豆節邀請參與設攤外，更逐步成為善行橋樑，從日常的農產品捐贈，到內部熱心員工號召募集近千份的營養麥片等，今年也捐助防疫用品組，助弱勢長輩安心度過與病毒共存的世代。此外，新市區農會於日前重新整修農會超市，不僅以全新的面貌持續推廣支持在地農產品，也期望在和華山基金會互相配合之下，公益善行也有一番嶄新的作為。

華山基金會於台南B(原台南縣)設立19個愛心天使站，服務近1200位三失(失依、失能、失智)長輩，始終堅守崗位守護在老寶貝身邊。為避免長輩受疫情影響造成物資短缺及慶賀佳節到來，目前正募集中秋關懷禮350元/份，邀請社會大眾共同參與，陪伴老寶貝安心過生活。愛心專線：(06)589-5952王小姐。