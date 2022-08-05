裴洛西遭尹錫悅洗臉拒見！他曝韓美外交內幕：尹不願被貼反中標籤

▲裴洛西曾主動提議，希望訪韓時能會見南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／newscom、路透）

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲出訪行程，目前已抵達巡訪最後一站的日本，與日本首相岸田文雄會晤。在南韓短暫停留23小時的裴洛西，雖最後仍與南韓總統尹錫悅通話，但韓媒引述消息人士說法指出，其實裴洛西一開始就表明希望會晤尹錫悅，在被尹錫悅婉拒後更表示失望。

根據韓媒《TV朝鮮》（朝鮮日報）獨家報導，此次裴洛西亞洲出訪行程包括新加坡、馬來西亞、台灣、日本，其中南韓是唯一一個沒有最高元首接見裴洛西的國家。

儘管南韓總統辦公室不斷解釋，是因為尹錫悅從1日起的5天暑假在時間上與裴洛西出訪重疊，才決定不接見裴洛西；然而多方分析卻認為，是因為尹錫悅政府在尚未確立韓中外交路線的情況下，不希望被貼上「反中」的標籤。

尤其裴洛西雖在美國權力序列排行第3，但終究是議會人士，在講究三權分立的美國，其亞洲出訪行程自然與美國拜登政府無關，因此尹錫悅方面才婉拒接見裴洛西，不希望淌上渾水。

▲裴洛西4日下午前往板門店共同警備區域。（圖／路透）

熟稔美國、南韓外交的消息人士透露，其實裴洛西在訪韓行程底定後，便向南韓總統辦公室提出邀請，希望出訪南韓時能獲總統尹錫悅接見，不過雖然南韓總統辦公室曾有正面檢討該項提議，但最後仍以休假日期重疊為由，婉拒該項提議，裴洛西方面對此表示「相當失望」。

尹錫悅決定不接見裴洛西的消息一出後，立刻引發南韓網友譴責，朝野也一致認為標榜親美路線的尹錫悅應該設法接見、且裴洛西3日晚間抵達南韓時，國會竟沒派遣代表團前往接機，令外界感到相當傻眼。

之後，尹錫悅才決定於4日下午與裴洛西展開40分鐘通話，雖然南韓總統辦公室聲稱兩人在談話中提到外交、國防安全、青年、女性、氣候變遷等多項議題，但卻未提及台灣海峽情勢。

南韓總統辦公室坦承，尹錫悅婉拒接見裴洛西的決定，是基於對「國家利益」的總體考量。

另外，裴洛西昨（4）日下午曾前望板門店共同警備區域（JSA）拜訪駐韓美軍司令官凱麥雷（Paul LaCamera）與當地美軍官兵。她在推特發文表示，「對於身處守護韓半島（朝鮮半島）民主主義前線的我國官兵，我代替國家與議會向他們的愛國任務致上謝意。」

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