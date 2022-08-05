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周末小確幸開喝了！超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲全家連3天爽喝大杯特濃美式買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天衝！全家周末限定好康來了，即日起連3天爽喝「Let’ s Café大杯特濃美式買1送1」，加碼還有仙女紅茶也有買1送1，一次滿足咖啡控、茶控們。另，OK mart今（5）日也有指定咖啡買2送2，以及鳳梨冰茶、鳳梨蘋果果粒茶等4大飲品任2件打7折小確幸，通通不能放過。

▲▼全家私品茶。（圖／業者提供）

▲仙女紅茶也有買1送1優惠。

全家即日起至8月7日限時3天於全門市祭出「Let’s Café大杯特濃美式買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃美式就送「大杯特濃美式兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在8月8日至8月14日期間換完；另，期間再加碼喝「私品茶仙女紅茶買1送1」。

▲▼OK CAFÉ,OK咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart今於全門市推出指定咖啡買2送2、4大飲品任選2杯打7折優惠。

另，OK mart今（5）日也於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵」或「大杯濃厚系列咖啡」享「同品項買2送2」優惠，且至8月7日還有「OLAND鳳梨冰茶」、「鳳梨蘋果果粒茶」、「西西里氣泡咖啡」及「西西里咖啡」任選2杯打7折的加碼好康。

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