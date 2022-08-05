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今天衝了！超商「霜淇淋買1送1」限時3天搶吃　口味不限

▲▼全家推最新芒果椰奶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商周末限定霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收下！全家限時「霜淇淋買1送1」來了，即日起至8月7日連3天開跑，尤其絕對要先搶吃最新的芒果椰奶霜淇淋，把握機會來消暑；另，全門市還加碼推指定雪糕買1送1，囤一波再說。

全家即日起至8月7日限時3天祭出「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，包括超人氣「小農鮮奶霜淇淋」、最新「芒果椰奶霜淇淋」通通有，還有胖胖版綜合口味一次滿足，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；另，全門市還加碼推「義美珍珠奶茶雪糕」也享買1送1小確幸。

▲▼不要對我尖叫最新「吸樂冰」。（圖／不要對我尖叫提供）

▲不要對我尖叫最新「吸樂冰」飲品限時5天第2杯半價喝。（圖／不要對我尖叫提供）

吃完冰肯定也想來杯手搖飲解渴，「不要對我尖叫」即日起至8月8日限時5天也在全門市祭出新品「吸樂冰第2杯半價喝」優惠，口味有「野莓紅茶凍」、「柳橙四季春」及「青梅綠檸果」；而老虎堂至8月10日前則有「買虎紋系列飲品免費加巧克力脆脆1次」活動，把握機會搶喝。

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