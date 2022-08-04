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快訊／鳳山超商內隨機性侵落單女　檢火速起訴淫狼移審法院續押

▲▼鳳山超商性侵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲鳳山一處超商7月5日凌晨驚傳一起隨機性侵。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山7月5日發生一起超商隨機性侵案，李姓男子（37歲）凌晨2點多在鳳山某超商見一名女子落單，上前搭訕被拒後，竟然當場強行拉扯、脫掉女子衣服、褲子和內褲，以手指性侵，女子嚇得驚聲尖叫，店員和客人發現當場喝阻，李倉皇逃逸後，到了凌晨5點多竟又回到超商偷紅茶和口香糖，被店員通報警方逮人，李男否認犯行，但仍被依法送辦，檢方今（4）日偵結，複訊後今（4）日依強制性交罪嫌將他提起公訴。

▲▼鳳山超商性侵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李姓男子涉及性侵被捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警調查，李姓男子是7月5日凌晨2時許，到鳳山某超商閒晃，發現被害女子一人獨坐在超商內，先上前搭訕被拒後，竟惱羞成怒，在店內就強行拉扯女子，試圖脫掉女子的衣服、褲子、內褲，女子被李男突如其來的舉動嚇得放聲尖叫，並不斷反抗，超商店員聽到呼救聲，趕緊報警，並和一名正在購物的顧客趕過去救人，並大聲喝叱李男，李男竟趁警方還沒抵達前，以手指性侵得逞，並立即倉皇逃逸。

到了凌晨5點多，李男竟又返回超商，偷竊紅茶和口香糖，當時員警正好還在店內蒐證偵辦，店員發現李男身形竟是3個小時前性侵女子的嫌犯，趕緊告知警方逮人，李男不願配合盤查，跑出店外，還揮拳打警察，警察馬上用辣椒水將李男壓制，帶回偵辦。

▲▼鳳山超商性侵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李男犯案後倉皇逃離超商。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

李男在警詢時否認犯行，拒絕回答相關問題，警方在訊後仍依妨害性自主、妨害公務、竊盜等罪嫌將他移送地檢署。

此案最讓外界譁然的是李男怎麼可能選在人來來往的超商就動手性侵，據了解，案發的超商位於鳳山熱鬧的住宅區，並非偏僻的郊區，既使深夜也算是人來人往，而超商的座位區就位於櫃臺正前方，店員眼睛可以看到全部的座位區，可說是相對安全，不過超商對於案情三緘其口，不願多談。

據指出，犯案的李男經常在附近出沒，是否就住在超商附近不得而知，檢警初步調查，李男目前無業，無前科，根據超商附近的民眾表示，李男常在那邊閒晃，他的全身刺青相當引人矚目，但因為「怪怪的」，好像也沒人跟他講話或互動，沒想到犯下如此驚人的案件。

檢方偵查時，傳訊李男的家人追查犯案動機，據了解，李男在6年前曾有一次的就醫紀錄，但後來都沒有接受就醫或治療，因此是否有精神方面的疾病，還需要進一步釐清和鑑定，由於犯案事證明確，檢方也在案發的一個月內，火速偵結，依強制性交罪嫌將李男起訴，李男送審後也被法院裁定繼續羈押。

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