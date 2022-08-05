台海局勢升級沒好處！　布林肯：希望中國不要藉此製造危機

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿布林肯4日針對解放軍在台周邊軍演表示，希望北京不會藉著接著眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，趁機製造危機或增加侵略性軍事行動，「局勢升級對任何人都沒有好處。」

布林肯（Antony Blinken）4日在東南亞國家協會（ASEAN）與美國的部長級會議上指出，希望中方不要藉著裴洛西訪台為由，趁機製造危機或增加侵略性軍事行動，「世界上許多國家都認為，局勢升級對任何人都沒好處，可能會產生意料之外的結果，對誰都沒有好處，包含東盟成員國與中國。」

布林肯指出，美國政府近幾天持續和中國各級政府接觸，持續傳達「維護兩岸穩定符合該地區所有國家利益」的訊息，「台灣海峽的和平與穩定始終符合美國的持久利益，我們反對任何單方面改變現狀的行動，特別是透過武力。」

他強調，美國仍然致力於一個中國政策，並以美中三聯合公報、台灣關係法與六項保證為準則，「我們的立場沒有任何改變，我非常希望北京不要製造危機，或尋求藉口增加其侵略性軍事行動。」

東南亞國家協會（ASEAN）成員國4日示警，台海緊張可能導致公開衝突和無法預料的後果，並在聲明中表示，「東協準備好扮演促進各方和平對話的建設性角色。」聲明發出之後，受邀出席高層會議晚宴的中國外交部長王毅，卻在晚宴前突然離場，凸顯出緊繃局勢。

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