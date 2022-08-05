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大陸 大陸焦點 特派現場

「海峽中線」回不去了　陸學者：未來解放軍演習離台灣更近

記者任以芳／綜合報導

解放軍於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在相關海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。不少陸軍武專家認為，過去兩岸默認的海峽中線已經「回不去了」。陸官媒《環球時報》也引述多位學者分析，解放軍未來在台海的演習將不會再有區域限制，將進一步壓縮台灣方面空間，解放軍的演習不排除距離台灣海岸線越來越近。

▲▼ 8月4日，東部戰區火箭軍對台東部外海預定海域實施火力突擊。這是導彈發射升空 。（圖／翻攝 新華社）

▲東部戰區火箭軍對台東部外海預定海域實施火力發射，導彈發射升空 。（圖／翻攝 新華社）

一位熟知中美關系的匿名軍事專家對《環球時報》表示，此次演習包括陸、海、空、火箭軍等多軍兵種的聯合演習，展示對海空實施封鎖的能力。此次演習已經跨越「海峽中線」，毫無疑問衝破台灣「心理上的一道防線」。

報導引述多位專家進一步分析稱，「此次演習將是一次新的開始，今後解放軍在臺海的演習將不會再有區域限制，可以常常在台當局家門口。」將壓縮台灣國防空間，未來解放軍的演習不排除距離台灣海岸線越來越近，直至登島。

軍事專家宋忠平表示，解放軍將持續加大對台軍事鬥爭準備，準備應對域外勢力不斷干涉台灣問題所造成的嚴重台海危機。

▲▼解放軍預計軍演範圍。（圖／林宜潔製作）

▲解放軍預計軍演範圍。（圖／林宜潔製作）

但以客觀事實來看這次解放軍發布的訊息，儘管六大塊禁航區圍繞台灣本島，比1996年「台海危機」更廣。《環球時報》引述資深軍事專家分析稱，解放軍劃定演習區域有雙重考慮，首先要確保演習區域內的中外船舶可以離開，以確保演習區域內實彈射擊不傷及平民。

大陸多位中美關係的軍事專家也認為，中美之間一旦爆發戰爭，對於世界而言將是無法承受的代價。中方此次演習目標明確，就是針對「台獨」和域外勢力干涉。保持了最大限度的克制，確保地區和平穩定。

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