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大陸 大陸焦點 特派現場

不滿G7聲明關切中共軍演　北京取消中日外長會談

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

七國集團（G7）外長及歐盟外交與安全政策高級代表發表聲明，呼籲中方不要以武力單方面改變現狀並通過和平方式解決兩岸分歧，再度引起大陸強烈不滿，外傳大陸國務委員兼外長王毅和日本外長的會見因此取消。4日下午，大陸外交部外交部發言人華春瑩證實該傳言。

對此，華春瑩在例行記者會上表示，「你說得很對，中方不再安排中日外長在金邊會晤，因為日本夥同七國集團國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目，中國人民極為不滿。」

華春瑩表示，為此，中方不再安排中日外長在金邊會晤，日本在台灣問題上負有歷史罪責，沒有任何資格就涉台問題說三道四。

此外，華春瑩進一步指責，「七國集團外長的這份聲明讓人有時空混亂的感覺，這幾個國家的外長顯然還以為自己生活在120多年前的八國聯軍的時代。今日世界早已不是帝國主義列強可以在中國大地上耀武揚威、為所欲為的世界，今天的中國也不是100多年前任人欺負、任人宰割的舊中國，他們的列強夢應該醒醒了！」

華春瑩強調了四點：第一，中國有權維護主權和領土完整。美方惡意挑釁在先，中方正當防衛在後。面對公然侵犯中國主權和領土完整的各種挑釁，中方採取反制措施都是正當的，也必然是堅決的、有力的。如果這幾個國家真的關心台海和平統一，他們就應該早一點勸美方不要對中國採取危險魯莽、不負責任的挑釁。裴洛西竄訪台灣之前，他們裝聾作啞默不作聲，現在卻跳出來對中國採取這一行動橫加指責，他們的虛偽和醜陋的嘴臉暴露無遺。

第二，她指出，一個中國原則是七國同中國建交的重要政治基礎。中方一貫堅決反對建交國與台灣地區進行任何形式的官方往來。七國政府的立法機構負責人理應遵守政府承認和承諾的外交政策。如果有關國家政府對其違反本國外交政策行為無所作為，放任自流，只能證明其政治功能治理無效，在國際上背信棄義。在最嚴重的問題上玩弄文字遊戲或者是偷梁換柱，沒有任何意義，也不會有任何效果。

華春瑩再說，第三，一個中國原則只有一個版本一種含義，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是1971年第二十六屆聯大通過的第2758號決議明確規定的，是國際關係基本準則，也是包括七國在內的181個國家同中國建立和發展外交關係的政治基礎，不允許私塞任何前提後綴，也不允許任何歪讀、曲解。

第四，她直言，無論從歷史還是現實看，以美國為首的七國集團成員都是侵略脅迫的形象代言人。說到「侵略」或者「脅迫」，這頂帽子還請七國集團的國家自己來戴。這七國不要忘了，他們也代表不了國際社會，他們的觀點只是極少數。正如新加坡學者馬凱碩日前指出的，七國集團在國際上大搞專制獨裁，這一點在這個聲明當中也得到充分的體現。

華春瑩最後說，「我想再次提醒這7個國家的外長，現在已經是21世紀的第三個10年了，如果腦子還停留在100多年前，是要出問題的。」

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