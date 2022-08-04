滷味槍手解剖結果曝！左右各一個洞疑自轟太陽穴　白蛆爬滿整臉

記者許權毅／台中報導

台中潭子滷味攤命案曾姓老闆遭林姓兇嫌持槍行刑式轟頭慘死，林嫌犯案後躲進太平山區消失，5日後被警方發現自戕在一處隱密樹林。今（4）日法醫進行解剖釐清林嫌死因，發現林嫌疑似頭部左右各一個槍傷彈孔，疑似是自轟子彈穿越頭部造成，研判林嫌近距離自轟，由於林的被發現時已死亡多時，屍體腐爛臉部有許多蛆蟲，甚至已無法辨識臉部，詳細致命傷仍需待法醫報告才能確認。

▲滷味攤命案林姓兇嫌進行解剖，法醫發現死者頭部左右各有一個彈痕，疑似為自轟太陽穴。（圖／記者許權毅拍攝，下同）



警方在24日案發後連日大動員追緝凶嫌，先在太平山區找到林嫌棄置的BMW，29日聞到屍臭味，循線在一處陡坡找到林嫌遺體，且空拍機拍到林嫌右手握有一把槍，但面部已腐爛難辨，警方研判，林嫌恐犯案當天就舉槍自戕。

台中地檢署襄閱卓俊忠表示，法醫解剖林嫌遺體發現，頭部左右各有一個洞孔，疑似就是林嫌自轟頭部留下的「槍傷彈孔」，穿越頭部留下兩個彈孔。林嫌臉部腐爛嚴重，且有許多蛆蟲在臉部造成無法辨識，法醫已採集檢體進行DNA比對身分，致命傷也需待法醫報告出爐才可確認。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995