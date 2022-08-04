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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／央視：東部戰區對台海遠程射擊「取得預期效果」

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍東部戰區釋出台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸解放軍宣佈今（4）日12時至7日12時進行軍事演訓，《央視新聞》最新消息指出，東部戰區陸軍部隊對台灣海峽東部特定區域實施遠程火力實彈射擊 取得預期效果。

▲美軍一架RC-135S眼鏡蛇球導彈觀測機自沖繩基地起飛。（圖／翻攝微博）

另外，《環球時報》今日午間引述ads-b數據，稱目前演習區上空「已無民航機飛行」。衛星飛航行情報圖顯示，美軍一架RC-135S眼鏡蛇球導彈觀測機上午自沖繩嘉手納基地起飛，正朝台灣東部外海、西太平洋方向飛行，預計將會對解放軍或實施的導彈射擊進行數據蒐集任務。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，導致台海情勢緊張，解放軍東部戰區3日全天候位台灣周邊海空域，組織實戰化聯合演訓。東部戰區空軍出動預警機、殲擊機、轟炸機等多型戰機依次起飛。

東部戰區自2日起，陸續在台周邊開展一系列聯合軍事行動，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓。新聞發言人施毅表示，「此次行動，是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對『台獨』勢力謀『獨』行徑的嚴重警告。」

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