軍演等到裴洛西走了才展開？陸專家：展示解放軍「理性負責」姿態

▲裴洛西訪台，與總統蔡英文會面。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍為了報復美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，於8月4日12時至7日12時在台灣周邊進行軍演。對於演習為何等直至裴洛西離台展開，大陸海軍研究院研究員張軍社表示，演習從4日開始，旨在方便演習區域內中外船舶撤離，以及民航航線做出調整，展示解放軍理性負責姿態。

張軍社提到，此次演習包括在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊、常導火力試射等課目，按照國際慣例，軍事演習區域原則上需要提前3天對外公佈，緊急情況下也需要提前24小時對外界發布，「這主要是為了方便演習區域內中外船舶有足夠撤離時間，同時，飛越演習區域上空的民航也需要時間提前調整航線。這也是為了確保演習區域內實彈射擊不傷及平民，展示了解放軍理性負責姿態。」

張軍社認為，此次行動無論是實戰性、戰略性還是影響力都是史無前例的，有3大特點。

▼解放軍航母遼寧艦。（圖／CFP）

他指出，首先此次演習具有迫近台島的特點。從六個演習區域來看，北部偏西的演習區位於平潭島，是台灣海峽最窄處，解放軍在此擺兵布陣可以封鎖台灣海峽北口。有兩個演習區域在台灣北部，可直接封鎖基隆港；位於台島東部的演習區域則直接針對台灣花蓮、台東軍事基地，形成正面打擊態勢；位於墾丁半島東南部的演習區域則可以有效挾制巴士海峽的出入口；位於台島西南部的演習區域緊貼高雄、左營

張軍社強調，「整個演習區域對台島呈現合圍態勢，是關門打狗的態勢。」

張軍社還說，此前解放軍很多演習大多在大陸沿海進行，而此次演習區域越過台灣當局所謂的「海峽中線」，而此次演習最大的意義在於，對外部干預勢力和台獨勢力勾連圖謀分裂祖國具有強大的箝制和震懾效應，「從區域的分佈就能看出，演習目的之一就是要懾止外部勢力的干預，北部演習區臨近沖繩地區，南部臨近巴士海峽，形成拒止外部勢力的戰略佈局。」