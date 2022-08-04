七夕找到「20年前初戀女友」　熱線4小時過程超展開！網敲碗後續

▲原PO直呼，「重新牽起20多年前的緣分」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《不丟前女友合照！現任揪FB「1互動」驚被綠 網見結局：恭喜男主角》，女網友因不滿男友留著高中初戀女友的照片，最後氣得分手；想不到男方恢復單身沒多久後，「卻重新牽起20多年前的緣分」，讓他又驚又喜。文章曝光後，也引發熱烈討論。

這名男網友昨（3）日在臉書社團「匿名2公社」上發文直呼，「緣分真的是很奇妙！」他剛分手的前女友因為不滿他留著高中初戀女友的照片，氣得將他的姓氏和名字其中一字公布在網路上，想不到反而「重新牽起20多年前的緣分」。

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▲男網友和初戀女友重新聯絡上。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

從對話截圖可見，高中初戀女友看到文章了，她傳訊息問，「你那位剛分手的女友，真的是因為看到我們以前的照片而發飆喔？以前照片你竟還留著。」男網友則回說，其實他早就忘記相片放哪，因為他很久沒翻了，同時也邀請對方到他的咖啡店坐坐。

不過，初戀女友卻說她人不在台灣，「我因工作在日本！」後來兩人則語音通話3小時48分鐘。男網友事後也在文中表示，沒想到因為前女友的不理性，意外和高中時代的初戀女友聯繫上，「真的是又驚又喜！」

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「恭喜脫離苦海，和初戀展開新戀情」、「前女友知道的話應該又要氣死一次了」、「最近都興起20年前的緣分」、「如果真的再續前緣，前女友會更發瘋的確定，她的直覺是對的」、「一通電話講3小時，這能敲碗後續嗎」、「這結局很棒」、「很可以！感謝前女友」。

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