翻船現場浪太大！救難人員先撤了　法國男「硬撐16小時」奇蹟生還

▲西班牙海岸警衛隊從翻覆的帆船底下，奇蹟似地救出一名受困16小時的法國男子。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

西班牙海岸警衛隊1日晚間8時23分收到求救訊號，一名62歲法國水手駕駛的帆船在西班牙加利西亞地區（Galicia）外海翻覆，然而，由於風浪太大無法立即進行救援，最終男子竟在船下受困長達16小時，且奇蹟似獲救。海岸警衛隊稱，這次救援的成功機率是微乎其微。

根據《衛報》報導，這名62歲的法國人駕駛著一艘長12公尺的「Jeanne Solo Sailor」號帆船，在距離加利西亞的錫薩加斯群島（Sisargas）約22公里處不慎翻船。西班牙海岸警衛隊1日晚間8時23分收到男子發出的求救訊號，追蹤數據發現，這艘帆船是在7月31日上午從葡萄牙的首都里斯本啟航。

▲海岸警衛隊發現失事帆船時，因為風浪太大而被迫暫停救援，所幸男子一直撐到隔天，等待救難人員到來。

當太陽西下時，海岸警衛隊的一架直升機終於找到了翻覆船隻，載有5名潛水員的救援船也抵達現場，其中1人立刻潛入海中，在船體上搜索生命跡象，他敲擊船體時，聽見下方有人也從內部敲擊船體回應，但當時風浪太大、海象凶險，無法立刻進行救援，只好先將浮力氣球裝在船上，以防船體繼續下沉，直到隔天一早才重新展開救援。

第二天上午，海岸警衛隊2名潛水員潛至船體之下，幫助男子從翻覆的帆船內脫困。當時男子身上穿著救生衣，膝蓋以下淹沒在海水中，看見救難人員前來後他跳入水中試圖游到海面。潛水員一邊拉著他，一邊協助他潛水，最終順利將人救出。男子隨後被送往醫院檢查，身體並無大礙，很快地出院了。

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