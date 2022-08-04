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社會 社會焦點 保障人權

警一句：叫家長來…屁孩爆氣叫囂　下秒被壓制換「奶聲」求饒

記者戴上容／新北報導

小屁孩暑假肆虐！新北市三重警分局於上月28日於凌晨執行臨檢勤務時，在正義北路上KTV發現2名未成年少年於逗留，警方告知2少年要通知家長帶回時，2名少年情緒失控對警方咆哮、推擠，最後被警方壓制後，秒變臉向警方奶聲求饒說：「不用壓這麼緊…」最後仍被警帶回保護管束，通知家屬領回。

▲▼ 屁孩推警遭警方壓制上銬。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 屁孩推警遭警方壓制上銬。（下圖同／記者戴上容翻攝）

暑假期間，全台警方針對青少年容易逗留的場所加強查緝，各分局及新北市少年警察隊聯合相關單位，到娛樂場所擴大臨檢。三重警方7月28日凌晨2時許，於三重正義北路某KTV執行臨檢時，經盤查後赫然發現15歲的少年A與16歲的少年B深夜仍於包廂內消費，並有飲酒的情形，警方便告知2人，將依規定通知家長前來帶回。

▲▼ 屁孩推警遭警方壓制上銬。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 屁孩對警嗆聲、推警。（圖／記者戴上容翻攝）

畫面中可見，兩名青少年身穿一白一黑，全身刺青，2少年聽到警方說，「要叫父母來領回」突然情緒失控，藉著幾分酒意，開始對警方咆哮、動手動腳推擠的動作。

警方表示，當下認為2人已經無法控制自身情緒，有自傷或傷人之虞，因此以辣椒水控制現場後進行壓制上銬。畫面中可見，2屁孩瞬間倒地，突然換了一種語調向警求饒「不用、不用這麼壓這麼緊」；警方事後將2人帶回警局保護管束，再通知家長領回。

▲▼ 屁孩推警遭警方壓制上銬。（圖／記者戴上容翻攝）

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