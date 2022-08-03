新北板橋花市備戰迎七夕　傳遞愛意買花首選不踩雷

▲板橋花市也因應情人節到來，準備各種應景花卉。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

七夕情人節即將到來，如何挑選一束可以傳遞愛意又能在情人心中加分的花？玫瑰花常是首選，板橋花市特別在情人節當日，提供各式品種及花色的玫瑰花，讓情人有各種選擇，且價格實惠。

板橋花市有多種永生花提供選購，相比起容易凋零的鮮花，永生花不僅美艷動人，也擁有「永恆的愛」、「不凋謝的愛情」浪漫的寓意，是近年流行情人節送禮新選擇，準備各種應景花卉，可來挑選一束美麗的花，對另一半傳達情意。

▲永生花擁有「永恆的愛」、「不凋謝的愛情」浪漫的寓意，是近年流行情人節送禮新選擇。

板橋花市理事長林建章表示，今年較普遍的紅色玫瑰花（束）價格大概落在150-250元，價格平穩且品質優良，非常適合情人節時購買，另外花市還有多樣室內盆景，想在家中裝添擺飾的民眾可依喜好與配置需求挑選，歡迎大家參觀選購。

農業局長李玟表示，花市內攤商因自有苗圃或直接自產地大量批購，花卉商品價格優惠、種類眾多，花市地點位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），交通便捷，除周一公休日外，每日的營業時間為上午9時至下午5時。

▲今年較普遍的紅色玫瑰花束，價格大概落在150-250元。

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