鬼月超夯景點！新北版「亞洲地獄幽魂」　石門金剛宮體驗遊地府

▲石門金剛宮體驗遊地府。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

進入農曆7月！新北市各廟宇整個月都有普度活動，宴祀好兄弟享用人間供品，接雲寺、三重先嗇宮等多間廟宇並於中元節前施放水燈，引渡水上亡魂前來接受超薦、施食。此外，南美館地獄展持續發燒，位於石門的金剛宮，是北臺灣唯一擁有地府和天堂場景的宮廟，也成為超夯景點，有興趣民眾可前往金剛宮遊地府，感受令人屏息的視覺氛圍。

民政局長柯慶忠表示，農曆七月民俗月也稱為「孝親月」，依習俗這個月任何一天，都可祭拜好兄弟。除了社區、行號集體普度，新北宮廟也都有普度法會，召請好兄弟們來聽經聞法、領受施食，並可超薦先祖、祈求平安順遂。廟宇多有護法神維持普度秩序，民眾可就近參加，度化一切有情，普利冥陽，供品還可捐助弱勢，愛心做公益。

▲金剛宮「地府」是1994年經十殿閻王指示而設。

柯慶忠說，陸上豎燈篙召引孤魂前來受度外，接雲寺、淡水福佑宮、新莊慈祐宮、泰山顯應祖師泰山巖等廟宇並施放水燈照耀冥路，引渡水上孤魂享祀，中和福和宮施放魚飼料製成的環保水燈，金山慈護宮更是新北唯一海上放水燈，土城大墓公及三峽長福巖清水祖師廟「分區輪普」，每年都吸引上千人參與，極具宗教特色。

另外，靈鷲山無生道場於8月3日至17日辦理水陸空大法會，超度水、陸、空一切孤魂，供品並轉贈給急需的弱勢族群； 8月12日至14日還有淡水河河祭、路祭薦拔超度法會暨關懷弱勢活動，殊勝的龍王供養及送法船儀式，頗為罕見；新莊地藏庵則搭配幽冥教主地藏王菩薩聖誕，於8月24日至26日辦理超度法會，打城破地獄門，救度橫死傷亡，早日進入輪迴。

石門金剛宮遊地府 探索十殿審亡魂

隨著南美館地獄展發燒，擁有地府和天堂場景的金剛宮也成為超夯景點。金剛宮管理人許裕仁表示，金剛宮的「地府」是1994年經十殿閻王指示而設，詳盡紀錄陽世各種為惡對應地獄的各種懲罰，尤其栩栩如生的亡魂受刑畫面，警世意味濃厚，以勸人為善，在世多積存功德。

民政局指出，石門金剛宮是全臺灣第一間以「四面佛祖」為主祀神明的廟宇，也是臺灣少數儒、道、佛、婆羅密教並存的寺廟，供奉神尊多達上千尊，不論祈求財富、健康、姻緣、考試、消災解厄等願望，都有職司神尊庇佑，並有座長達59尺八吋的巨大卧佛，莊嚴宏偉，民眾遊完地府如驚魂未定，可多加參拜，還可過平安橋索取平安符保平安。

民政局表示，更多宗教團體普度資訊請上「新北市政府民政局」網站查詢，並提醒民眾，現疫情雖已漸趨緩，民眾參與宗教活動仍請全程佩戴口罩、做好相關防疫措施，確保自身及他人健康。

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