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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸外交部警告「該有的反制都會有」：會讓美方和台獨持續感受到

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

▲大陸外交部新聞發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西昨（2）日抵台沒多久就在推特上發文，強調此次訪台「彰顯美對台民主的堅定支持」。對此，大陸外交部發言人華春瑩3日在記者會上回應，「裴洛西竄訪台灣問題的實質絕不是什麼民主問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。」她也強調，大陸的反制措施，該有的都會有，美方和台獨勢力他們會持續感受到的。

裴洛西訪台挑動兩岸敏感神經，大陸今早開始祭出多項貿易進出口限制。外界關心大陸是否還會有其他反制措施，特別是針對裴洛西個人或美國官員。對此，華春瑩3日在記者會上回應，具體的反制措施「該有的都會有」。她指出，有關措施將是堅決有力和有效的，美方和「台獨」勢力會持續感受到的。

此外，華春瑩也針對裴洛西的發文回應，裴洛西的所作所為絕對不是什麼對民主的捍衛和維護，而是對中國主權和領土完整的挑釁和侵犯。

華春瑩表示，正如很多人一針見血地指出，裴洛西危險的挑釁行為純屬為了撈取個人的政治資本，是一場徹頭徹尾的非常醜陋的政治鬧劇。而在這場醜陋的鬧劇當中，民主不過是美方慣用的廉價的工具和幌子，嘩眾取寵的是裴洛西個人，但是遭殃受害的是兩國關係以及地區的和平穩定。裴洛西的民主不過是一件「爬滿了虱子的袍子」。

華春瑩稱，「我們從國會山衝擊事件，從佛洛伊德之死，從洛伯槍擊案以及從死於新冠肺炎疫情的100多萬美國民眾的身上，看到了裴洛西口中民主的虛偽和冷酷。我們也從美軍在伊拉克、敘利亞所作所為以及喀布爾大撤退當中看到了這種民主的承諾和帶引號的強大。」

華春瑩指出，作為美國政府的三號人物，面對自己國內積重難返的民主問題，裴洛西花著納稅人的錢，坐著美國的軍機竄台作秀，幹著違反國際法和國際關係基本準則、損害他國內政主權領土完整的勾當，只能讓世人更加看清美國的虛偽醜陋，使美國的國家信譽進一步破產。連美國共和黨的議員格林都說裴洛西沒有留在國內來解決困擾美國人民的問題，她掌握了幾十年的權力，而整個國家卻在崩潰。這種捍衛民主的假勇氣已經夠多了。

「我們還想提醒裴洛西，她面對的是占全人類五分之一人口的中國，挑釁的是14億多中國人民」，華春瑩強調，民意不可欺，民意不可違，裴洛西想憑借此秀流芳百世還是遺臭萬年，相信歷史會給出公正的答案。

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