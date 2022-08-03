裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，今（3日）上午拜會立法院時，口譯員的麥克風疑似出了點狀況，現場工作人員緊急更換後，當時裴洛西已舉起麥克風準備要發言，但口譯員未注意到直接搶話，表示麥克風已換好了，引發網路熱議。據指出，以往的口譯工作多由外交部負責，不過此行為求精準，是由美方安排翻譯，該名口譯則是美國在台協會（AIT）的員工，過去也經常協助AIT處長孫曉雅的翻譯工作。

從直播畫面可見，口譯在翻譯時發現麥克風出問題，話沒辦法清楚傳達，後來則有相關人員協助更換麥克風，換麥克風之際，裴洛西也拿起自己的麥克風要開始講話，結果口譯疑似沒注意到，拿起新麥克風說「Sorry！」解釋剛剛換了麥克風，並繼續剛才的翻譯工作。

不少網友看了驚呼說，這樣好像不太禮貌，應該要等對方先說到一個段落，再小聲補充說明即可；也有網友力挺口譯員說，在這種大場合當翻譯難免會緊張犯錯，大家不用這麼苛刻的看待，而且麥克風很爛也是問題，相信這位口譯員已經很努力了。

另有網友指出，每次裴洛西講到一些輕鬆有趣的部分，下方的聽眾都會露出微笑，而旁邊的口譯員卻開懷大笑，有網友指出口譯員的表現有失專業；也有網友持不同意見說，口譯員這樣的表現感覺不做作，整場都笑得很自然，散發一股特別的氣質，稱讚她「真的正翻譯又好」。

▲▼裴洛西講話被打斷。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）