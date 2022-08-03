　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，今（3日）上午拜會立法院時，口譯員的麥克風疑似出了點狀況，現場工作人員緊急更換後，當時裴洛西已舉起麥克風準備要發言，但口譯員未注意到直接搶話，表示麥克風已換好了，引發網路熱議。據指出，以往的口譯工作多由外交部負責，不過此行為求精準，是由美方安排翻譯，該名口譯則是美國在台協會（AIT）的員工，過去也經常協助AIT處長孫曉雅的翻譯工作。

從直播畫面可見，口譯在翻譯時發現麥克風出問題，話沒辦法清楚傳達，後來則有相關人員協助更換麥克風，換麥克風之際，裴洛西也拿起自己的麥克風要開始講話，結果口譯疑似沒注意到，拿起新麥克風說「Sorry！」解釋剛剛換了麥克風，並繼續剛才的翻譯工作。

不少網友看了驚呼說，這樣好像不太禮貌，應該要等對方先說到一個段落，再小聲補充說明即可；也有網友力挺口譯員說，在這種大場合當翻譯難免會緊張犯錯，大家不用這麼苛刻的看待，而且麥克風很爛也是問題，相信這位口譯員已經很努力了。

另有網友指出，每次裴洛西講到一些輕鬆有趣的部分，下方的聽眾都會露出微笑，而旁邊的口譯員卻開懷大笑，有網友指出口譯員的表現有失專業；也有網友持不同意見說，口譯員這樣的表現感覺不做作，整場都笑得很自然，散發一股特別的氣質，稱讚她「真的正翻譯又好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

▲▼裴洛西講話被打斷。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
裴洛西挑「最硬」方式訪台！　黃暐瀚預言兩岸將發生「4件事」
SPAR20降落了！菲律賓海上北轉　目的地曝光
快訊／裴洛西搭車親切揮手！　抵達國家人權博物館
蔡英文午宴款待　貼心準備裴洛西最愛甜點「黑巧克力冰淇淋」
林志穎安全了！大哥鬆口近況截圖瘋傳　病房過結婚9周年紀念日
LIVE／裴洛西參訪景美人權文化園區　這3民間人士受邀出席
快訊／雨彈午後開炸！　5縣市大雨特報
快訊／裴洛西談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光！
快訊／裴洛西將抵人權園區！　大量武裝特警全面戒備

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

裴洛西挑「最硬」方式訪台！他預言兩岸將發生「4件事」

快訊／裴洛西抵國家人權博物館　李永得親自接待、李明哲夫妻現身

蔡英文午宴款待　貼心準備裴洛西最愛甜點「黑巧克力冰淇淋」

「虧雞福來爹」回來了　自曝：跟柯文哲英雄惜英雄

「駭客比恐怖份子更須提防」　林楚茵：認知作戰升級至資訊系統攻擊

張安樂又來了！統派到景美抗議裴洛西來台　警方部署300警力防衝突

陸委會：中共恐進一步施壓　使台灣孤立無援「達成迫談促統」

快訊／國民黨提名王育敏選嘉義縣長　藍營第10位女性首長參選人

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

裴洛西訪景美人權文化園區　林佳龍拋政見：規劃觀光路線

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

裴洛西挑「最硬」方式訪台！他預言兩岸將發生「4件事」

快訊／裴洛西抵國家人權博物館　李永得親自接待、李明哲夫妻現身

蔡英文午宴款待　貼心準備裴洛西最愛甜點「黑巧克力冰淇淋」

「虧雞福來爹」回來了　自曝：跟柯文哲英雄惜英雄

「駭客比恐怖份子更須提防」　林楚茵：認知作戰升級至資訊系統攻擊

張安樂又來了！統派到景美抗議裴洛西來台　警方部署300警力防衝突

陸委會：中共恐進一步施壓　使台灣孤立無援「達成迫談促統」

快訊／國民黨提名王育敏選嘉義縣長　藍營第10位女性首長參選人

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

裴洛西訪景美人權文化園區　林佳龍拋政見：規劃觀光路線

如興延遲輸入重訊　再被證交所罰5萬

移動人權特展　台東縣唯一展出

中信兄弟戰力拉警報　鄭凱文等8人確診

蔡英文提3聲明「維護國家主權」　國台辦：倚美謀獨只會加速滅亡

遭男主管撲倒又親又摸　菜鳥OL回家哭訴...雙親竟要她委曲求全

爸媽各拿一塊肉乾！阿金吞口水「左右為難」　低頭擠出包子臉

高雄星級飯店就愛擠這區　連3年都有新品牌進駐

讚！枋寮警應邀參與活動　當場捐8千現金買物質助弱勢

美運輸機SPAR20降落了！菲律賓海上北轉　目的地曝光

Club Med最新北海道滑雪村！挑戰23條滑雪道　免費雪地健行、泡湯

把拔買的！黑柴咬雞腿沿路炫耀　叼1小時嘴痠放下...看到人又獻寶

政治熱門新聞

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

共軍「實彈演習」僅距高雄20公里　陳其邁說話了

裴洛西訪台若真引戰　沈富雄：美國一舉動台灣就完蛋

蔡英文、裴洛西、國安高層於北賓午宴　張忠謀確定為座上賓

目睹俄烏台人仍歡迎裴洛西　他曝原因

即／共軍軍機爆2度進入西南空域　蘇-35戰機穿越台灣海峽

全文／裴洛西讚台灣防疫世界模範　親曝亞洲行3大重點

共軍軍演3天選定這6區　國防部曝原因

快訊／蔡英文、裴洛西會晤結束後　安排30分鐘「閉門會談」

快訊／裴洛西率訪團下榻君悅酒店　明早啟動訪台行程

快訊／批中共演習侵入中華民國領海　國防部：應戰不避戰

LIVE／蔡英文、裴洛西會談看這裡！

LIVE／中共揚言4日起「繞台」實彈射擊三天　國防部1135說明

更多熱門

相關新聞

陸砂出口來台遭禁　經部：東砂北運已能填補供給空缺

陸砂出口來台遭禁　經部：東砂北運已能填補供給空缺

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日晚間抵台，中國商務部今日再宣佈暫停天然砂對台出口，經濟部官員表示，近年大陸進口砂石數量銳減，政府已透過東砂北運、提高河川疏濬量增加供給，目前國內產能已能自給自足，預估對國內產業影響不大。

裴洛西將抵人權園區武裝特警全面戒備

裴洛西將抵人權園區武裝特警全面戒備

7-11、台鐵看板全遭駭！他曝已威脅國安

7-11、台鐵看板全遭駭！他曝已威脅國安

歡迎裴洛西！林右昌：建立更強經貿框架

歡迎裴洛西！林右昌：建立更強經貿框架

裴洛西引發金融市場震盪　財金雙首長掛保證「密切注意中」

裴洛西引發金融市場震盪　財金雙首長掛保證「密切注意中」

關鍵字：

美國台灣裴洛西

讀者迴響

熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

歐陽娜娜發聲「只有一個中國」！

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

裴洛西訪台…黃安輸了「曬P圖婚紗照」

快訊／台鐵被駭！　螢幕牆竟出現「老巫婆竄訪台灣」

陸宣布暫停對台灣出口天然砂

浙江高鐵站運坦克　陸網：事兒大了！

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面