一張表看懂「4次台海危機」　共軍預告將繞台3天...進行實彈演習

▲台海危機一次看。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團昨（2日）晚飛抵松山機場，並於3日會晤總統蔡英文；不過，此舉也引發中共不滿，預告將於8月4日12時至7日12時進行軍事演練。對此，就有不少民眾擔心戰事一觸即發，引爆第4次台海危機。

事實上，先前3次台海危機的背景與性質都不太相同，《ETtoday新聞雲》也整理出懶人包，讓讀者快速了解。

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▲裴洛西。（圖／路透）

九三炮戰（第一次台灣海峽危機）

九三炮戰於1954年9月3日爆發，地點發生在金門，又稱為第一次台海危機。當時解放軍在古寧頭戰役、登步島戰役登陸失敗後，雖然研究海島攻擊戰術，但1950年大擔島戰役再次失敗，於是改以密集炮擊。

1953年韓戰停戰，中共撤回參戰的解放軍，並部署於金門，造成極大威脅。解放軍在1954年9月3日集結數百門重炮，並向金門發射，在12小時內發射6000枚炮彈；同月5日，陸軍金門防衛司令部炮兵部隊實施彈幕射擊，並以機動集中方式，取得局部優勢反擊。

此外，中華民國空軍也前往廈門進行轟炸，解放軍則組織強大防空力量，雙方間歇性炮戰不斷，解放軍炮擊落彈共約7萬餘枚，期間又以同月22日最為猛烈。而此次炮戰，也為1958年的「八二三炮戰」拉開序幕。

九三砲戰使得中華民國被排除在同年9月8日簽訂的《東南亞公約組織》之外，不過美國也與中華民國於12月簽署《中美共同防禦條約》，以確保國民政府的生存安全。

▲八二三戰史館戰車。（圖／金門縣政府）

八二三炮戰（第二次台灣海峽危機）

八二三炮戰又稱第二次台海危機，中共為逼蔣介石放棄金門，以達到收復之目的，自1958年打到1979年，其中又以1958年8月23日至10月5日這段期間最為猛烈，影響範圍包含金門、馬祖、中國大陸東南沿岸。

解放軍1958年8月23日先發起炮戰，在85分鐘內落彈3萬餘發炮彈，初期攻擊島上軍事目標，後期則著重封鎖海運線，藉以圍困金門。中華民國國軍隨即反擊，但初期可說是猝不及防，一直到後來才逐漸恢復戰力。

雙方海軍艦艇及空軍在砲戰期間內多次戰鬥，同年10月解放軍宣布放棄封鎖，改成「單打雙不打」（逢單日炮擊，雙日不炮擊），逐步減少攻勢，中華民國也成功守住金馬地區。中共此後也繼續維持單打雙不打，一直到1979年1月1日與美國建交，並通過《告台灣同胞書》，國防部長徐向前發表《國防部關於停止對大金門等島嶼炮戰的聲明》，才正式結束21年的炮擊。

不過值得一提的是，美國前國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）曾在1958年10月提醒蔣介石，要突破中國大陸的炮轟封鎖只能靠核子武器，但蘇武若介入，台灣勢必也會遭核武攻擊。只是蔣介石堅持不從外島撤軍，杜勒斯則以MGM-1飛彈保護台灣。

▲八二三炮戰。（圖／路透）

台灣海峽飛彈危機（第三次台灣海峽危機）

台灣海峽飛彈危機又稱第三次台灣海峽危機、1996年台海危機。1995年經美國總統柯林頓允許，中華民國總統李登輝到美國進行非官方的私人訪問，而此舉也引發中共不滿。

中共為表抗議，並阻止李登輝在1996年總統選舉連任，1995年7月開始進行第一次飛彈發射及軍事演習，並於8月出動艦艇、飛機進行海上攻防演練，解放軍10月更在福建舉行兩棲登陸作戰。

隔（1996）年3月中共進行第二次飛彈發射及軍事演練，當時台灣也正舉行第一次總統直接選舉。後來美國派遣尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）、獨立號航空母艦（USS Independence CV/CVA-62）靠近台海，以阻止中共武力攻台。

解放軍而後在美國壓力下，修改行動方針，採取「三不原則」，即飛彈不會飛越台灣本島上空、海軍空軍不超越台海中線、就算舉行登陸演習也不會實際占領台灣島嶼。

而該次總統大選，以國民黨李登輝、連戰以54%的得票率當選正、副總統。

▲裴洛西、蔡英文。（圖／路透）

鎖台危機

美國眾議院議長裴洛西昨（2日）晚抵台，解放軍宣布將在8月4日12時至7日12時，於6個海空域進行實彈演習，形同變相封鎖台灣。

我國防部今（3）日凌晨指出，共軍2日共派遣21架次共機擾台，包括戰機殲-11及殲-16。對此，我空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

▲解放軍宣布將「圍繞台灣」進行實彈射擊。（圖／翻攝自環球網）

大陸國防部發言人吳謙昨表示，中方多次闡明「竄訪」台灣的嚴重後果，但裴洛西明知故犯，惡意挑釁製造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，也破壞中美兩國兩軍關係。

吳謙更指出，美方此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了台海緊張局勢升級。

此外，中國大陸海關總署1日深夜突宣布對台灣100多家食品暫停進口，總計被暫停輸入有600多件。農委會表示已掌握原因，水產品、茶葉、蜂蜜影響較大，若造成衝擊，將提出因應措施。