臉書被留簡體字恐嚇「殺全家」　桃園議員參選人李柏瑟緊急報案

▲民進黨桃園市議員長參選人李柏瑟昨晚個人臉書粉絲專頁遭不明人士來訊揚言「殺了妳全家」恐嚇私訊，桃園警方已受理報案展開調查。（圖／翻攝自李柏瑟臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

美聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台前，民進黨籍桃園市議員參選人李柏瑟的個人臉書粉絲專頁，收到一份以簡體字「殺了妳全家」恐嚇私訊，李柏瑟除截圖報警處理外，也強烈譴責「捍衛台灣民主主權，絕不向暴力屈服」；桃園警分局強調，李報案稱接獲臉書訊息恐嚇，警方立即依程序受理並積極查辦，絕不容許任何暴力行為，違法者必將嚴究法辦。

▲民進黨桃園市議員長參選人李柏瑟昨晚個人臉書粉絲專頁遭揚言「殺了妳全家」恐嚇私訊。（圖／翻攝自李柏瑟臉書）

李柏瑟昨晚在其個人臉書粉絲專頁收到一則以簡體中文寫著「當五星紅旗插在台北時候，我會去殺了妳全家的」私訊，字體以簡體字書寫，李柏瑟當下立即截圖，當下向轄區桃園警分局報案處理。

▲民進黨桃園市議員長參選人李柏瑟昨晚個人臉書粉絲專頁遭揚言「殺了妳全家」恐嚇私訊，事後在臉書上PO文提出聲明。（圖／翻攝自李柏瑟臉書）

李柏瑟隨即在臉書聲明，「隨著美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，民進黨桃園參選人李柏瑟晚間居然遭人使用人頭帳號，以臉書私訊的方式，「恐嚇要殺我們全家。」我們在此強烈譴責：「捍衛台灣民主主權，絕不向暴力屈服。」在台灣女性從政者，一直都是處於弱勢情況，動輒受到人身安全的威脅！「無論政治訴求如何，一定要理性溝通，民主價值的先決條件，就是『尊重』，絕不屈服於惡勢力之下。」

桃園警方指出，已接獲李女士報案稱接獲臉書訊息恐嚇，警方依程序受理並積極查辦，警方絕不容許任何暴力行為，違法則必將嚴究法辦，也會加強各候選人的人身、住居所、競選服務處等安全維護，以確保選舉工作順利。

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