港府聲援北京　李家超及高官連環譴責：全力配合中央採取一切措施

▲李家超強烈譴責裴洛西訪台灣。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國會眾議長裴洛西訪台，大陸五大部門當晚接連發聲明堅決反對、嚴厲譴責。香港特區政府、特首李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，以及保安局也跟進表示堅決反對並強烈譴責。特首李家超微博發文稱，香港政府堅決捍衛國家主權和領土完整，全力支持和配合中央採取的一切必要措施。

李家超微博發文稱，美國眾議院議長裴洛西「竄訪」台灣，助長台獨意識，是公然挑釁「一個中國」原則。其行為嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重威脅台海和平和穩定，嚴重違反國際關係基本準則，是拿台灣二千多萬人民當賭注、蔑視台灣人民福祉的自私行為，「我對此強烈譴責。」

他說，香港特別行政區政府堅決反對任何外部勢力干預中國內部事務，反台獨意志堅定，立場清晰，堅決捍衛國家主權和領土完整，全力支持和配合中央採取的一切必要措施。

香港特區政府發言人說，「特區政府堅決維護中國國家主權和領土完整，堅守一個中國的原則。裴洛西竄訪台灣，是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，將導致非常嚴重的事態和後果。」

發言人表示，「中央政府已表示，必將採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。特區政府全力支持中央政府反對任何外部勢力干預中國事務，會全面配合國家向美國採取的措施，堅定維護國家主權、安全和發展利益，並堅決維護國家尊嚴。」

在香港政府和官員的反對聲明中，港府政務司司長陳國基稱，將會帶領其轄下的政策局和部門，全力支持和配合國家捍衞自身主權和領土完整的措施，並且堅決按照基本法、一個中國原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務。港府財政司長陳茂波指責，美國政府在台灣問題上興風作浪，是企圖轉移視線，因目前美國通脹高企，種族歧視和對立問題嚴重、貧富差距巨大。港府律政司長林定國指，裴洛西意圖阻礙祖國統一大業，深感憤慨，予以譴責。