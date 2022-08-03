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快篩陽無緣接待裴洛西　游錫堃「出這招」歡迎人權議長

▲▼快篩陽無緣接待裴洛西　游錫堃「出這招」歡迎人權議長。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

▲游錫堃透過視訊歡迎裴洛西。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，今（3日）上午拜訪立法院，院長游錫堃原擬提前解除隔離，無奈上午快篩陽性無法親自接待。游錫堃稍早透過臉書公布一張透過視訊向裴洛西致意的照片，據轉述，裴洛西不僅揮手向游錫堃打招呼，還暖心地問候游的身體狀況，並說道「See you soon（再會）」等語。

游錫堃今天透過臉書表示，他以視訊方式表達歡迎，看到裴洛西神采奕奕，很是高興！不過，由於今晨的篩檢結果，他仍為「陽性」，無法親自接待，所以準備的歡迎詞也無從發表，為了表達自己對裴洛西的崇敬，決定貼在臉書上，敬請大家指教。

游錫堃歡迎「人權議長」裴洛西歡迎詞全文如下：

敬愛的裴洛西議長閣下、眾議院外交委員會米克斯主席、退伍軍人事務委員會高野主席、財政委員會戴爾班副主席、經濟與消費者政策小組委員會克利什納穆希主席、金安迪眾議員、曾厚仁次長、美國在台協會孫曉雅處長、本院各黨團領袖、林秘書長，各位同仁：大家好！

有機會與傾慕已久的裴洛西議長閣下見面，感到非常榮幸！三度具函邀請來訪，今天終於實現，敝人感到無比興奮！閣下不但是台灣民主化後第一位、也是1979年《台灣關係法》制定後的第一位走入台灣立法院的美國眾議院議長，敝人謹代表立法院表達萬分的歡迎！並藉此對美國眾議院在閣下領導之下，以具體行動支持台灣表達崇高的敬意與感謝！

在我們的眼中，閣下是全球最重要的人權領袖。1991年閣下展現道德勇氣，在北京天安門聲援中國民主烈士，遭中國驅逐出境；2008年閣下在西藏抗議事件後挺身會見達賴喇嘛；2017年閣下在國會接見黃之峰等香港反送中民運人士；2019年眾議院壓倒性通過《香港人權與自由法》，閣下聲明「美國與香港同在」；2020年美國國會通過《台灣友邦國際保護及加強倡議法》，閣下強調「確保台灣在包括聯合國在內的國際決策桌上享有一席之地」；去年眾議院通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》，閣下主張「打擊暴行、追究作惡者的責任」。閣下長年支援被極權壓迫的族群，令人敬佩！被譽為「人權議長」實至名歸。

閣下任內領導眾議院推動多項友台法案，包括《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、《台灣友邦國際保護及加強倡議法》及《台灣保證法》等，使「一中政策」從過去的「一法三公報」變成「五法六保證三公報」。去年本院主辦「2021開放國會論壇」，閣下致函表示美國會繼續與台灣同在。今年2月又帶領眾議院通過包含多項友台條文的《2022美國競爭法案》。在此我要再度代表台灣國會向閣下、在座眾議員先進及貴國全體眾議員表達最深沉的感謝。

台灣自2016年三度政黨輪替後，已經成為全球華文區的民主燈塔。閣下不畏恫嚇、排除萬難率團訪台，讓全世界看到美台關係真的堅若磐石，在捍衛民主的路上，台灣不會孤單。但是看到阿富汗、緬甸、香港及烏俄戰爭，全球民主版圖不斷縮減，我們憂心忡忡。位在印太第一線，台灣仍將一本自助人助及堅強防衛意志守護民主，但我們也知道獨木難撐大廈之傾，對抗侵略、守護民主，有賴舉世民主國家的團結與合作。因此，希望美國能堅定的繼續領導全球民主國家，共同提振世界的民主與和平。也期待在大家努力之下，未來的某一天，中國全體人民亦能與台美人民一樣，共享自由、民主、人權的普世價值。最後敬祝旅途愉快，台美邦誼永固

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