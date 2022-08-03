裴洛西預計5日會晤日相岸田　談論「台海情勢」！日本擔憂中方軍演

▲裴洛西預計4日晚間抵達日本，目前雙方安排5日與日相岸田文雄會晤。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲出訪行程滿檔，繼今（3）日晚間結束台灣行程後前往南韓，預計明（4）日晚間從南韓前往日本。目前美國、日本雙方正積極安排裴洛西與日本首相岸田文雄的會談，將針對台灣情勢進行意見交換。

根據日媒《時事通信社》，日本政府關係人士3日透露，目前正積極安排裴洛西與岸田文雄於5日舉行會談，雙方談論議題不僅包括美日同盟關係，還包括了裴洛西訪台所引起的後續效應，針對如何應對表達強烈不滿的中國，以及相關的台灣海峽情勢交換意見。

另外，北京當局在裴洛西2日晚間抵達台灣後，宣布將於4至7日在台灣周邊海域實施實彈軍事演習，其中軍演實施區域還劃到了日本專屬經濟海域（EEZ），對此日本內閣官房長官松野博一已向中國表達強烈擔憂。

▲解放軍4至7日在台灣周邊進行聯合軍事行動，實施海域劃及日本專屬經濟海域。（圖／翻攝人民日報海外網）

松野博一3日在記者會上強調，日本期盼能以和平手段解決台灣問題，因為台灣海峽和平穩定與否牽扯到日本的國防安全保障，且對於國際社會的穩定相當重要，「對於中國所發表的一連串軍事行動，（我方）表達高度擔憂。我方再次強烈呼籲，應以和平手段解決兩岸問題。」

對於中國即將實施的海上軍事訓練範圍包括日本專屬經濟海域，日本政府關係人士表示，「由於（軍事訓練區域）緊鄰日本，若事態演變至對日本產生影響，恐怕會相當難堪。」

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