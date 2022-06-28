男徘徊ATM超可疑！警盤查搜出36萬贓款　所長休假也建功

▲楊男因涉嫌擔任詐騙集團領款車手，遭到汐止所警員盤查逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

汐止警分局汐止所長林建中23日晚間7時許行經轄區內的郵局時，見楊男（男、21歲）行為怪異，在郵局ATM前徘徊許久，又見另一名男子於ATM提款後馬上現金交付給楊嫌，研判可能為詐欺集團車手，當天休假的他立即通報轄區警網派員到場盤查身分。

警員到場上前盤查楊嫌，楊嫌一開始供稱是找朋友，惟經警方詢問時，神情明顯緊張且支吾其詞，後續楊嫌見支援警網陸續到場後，才改口表示為了打工，聽從詐騙集團指示拿錢，但對於「是否擔任詐騙集團車手工作」表示不清楚。

警方檢查楊嫌隨身包包，發現有36萬5千元現金、提款卡7張及手機1支等，其中一張提款卡被害人已報案列警示：民眾遭以假求職方式詐騙，將提款卡以超商交貨便方式寄出；警方現場將楊嫌依詐欺罪現行犯逮捕，並查扣贓物，全案依詐欺罪現行犯偵辦，汐止警方建請士林地檢署檢察官向法院聲請羈押獲准。

汐止警方表示：因為疫情影響很多民眾工作，當民眾身陷經濟困境想要投資、工作賺錢時，就容易陷入詐騙集團刊登的廣告欺騙，歹徒常透過臉書、Youtube、IG刊登賺錢容易、貸款簡便的廣告幾乎都是詐騙，民眾若遭遇業主要求拍照提供身分證、提款卡、存摺等都是詐騙集團收簿手段，呼籲民眾切莫上當。

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