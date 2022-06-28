從太空看沙漠中的湖泊　紅寶石最耀眼...深色大坑具神秘感

記者魏有德／綜合報導

大陸吉林一號衛星從太空中拍下沙漠裡的湖泊，多彩繽紛的樣貌宛如鑲嵌在沙漠中的一顆顆寶石，有的看起來鮮紅明亮如紅寶石一般耀眼奪目，也有的湖泊呈現帶有神秘感的深色，與四周的沙漠結合，形成給外界豐富想像力的無人空間。

▲巴丹吉林沙漠上的達格圖（紅海子）。（圖／翻攝人民日報）

據了解，吉林一號衛星拍下的湖泊主要位於內蒙古的巴丹吉林沙漠及敦煌月牙泉的所在地「騰格里沙漠」。這一片廣闊的區域擁有數條東西走向的地震帶，在地表凹處形成湖泊，由於當地氣候乾燥，湖泊裡的鹽分沈積而成為內陸鹹水湖。

從衛星照可以發現，達格圖這座鮮紅色的湖泊宛如紅寶石一般，靜靜的躺在黃沙上，當地人稱其為「紅海子」。從地面上看主要偏粉紅色，特別的顏色與湖泊中紅黑色素的鹵蟲（豐年蝦，下同）有關。

鹵蟲以鹽沼（鹽鹼灘）為食，可以忍受高含鹽量，隨著水質含鹽量的上升，鹵蟲身體內的膠原蛋白肽也會不斷地增加，體色便會變為紅色，因此讓湖泊出現粉紅色或暗紅色。

▲敦煌鳴沙山上的月牙泉。（圖／翻攝人民日報）

至於騰格里沙漠因在敦煌周邊，是大陸八大沙漠中，遊客最常接觸的一座沙漠。透過衛星照，騰格里沙漠上的月亮湖完整呈現在世人眼前。月亮湖由西面看像是一輪彎月，也像是縮小版的中國地圖，因此，當地牧民也稱其為「中國湖」。