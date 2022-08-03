麥克風出包！裴洛西講到一半「口譯妹直接打斷」　網炸了：太丟臉

記者曾筠淇／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，並於今（3日）早上五8時50分前往立法院拜會。會議中因語言關係需要口譯，然而口譯竟因麥克風有問題，打斷裴洛西說話，而「尷尬一幕」也讓大票網友直喊，「丟臉丟到國外去」、「讓議長先講完可能會比較好」。

從稍早直播中（約14分處）可見，口譯在翻譯時發現麥克風出問題，話沒辦法清楚傳達，後來則有相關人員協助更換麥克風。換麥克風之際，裴洛西也拿起自己的麥克風要開始講話，結果口譯卻拿新麥克風說「Sorry！」並繼續剛才的翻譯。

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▲▼裴洛西講話被打斷。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

值得一提的是，裴洛西的口罩正好「微妙抽動」，引發外界懷疑她是否因被口譯打斷話，而不禁嘆氣？除了第一次麥克風故障之外，裴洛西還有一次話說到一半（約17分處），硬生生被口譯打斷，進而露出尷尬笑的表情。另外，在會議結束前，眾人熱烈鼓掌，緊接著裴洛西再度拿起麥克風，想不到另名口譯也出聲打斷，不過這次她則是放下麥克風，並揮了揮手對鏡頭瞇著眼笑。

PTT上就有網友以「口譯打斷裴洛西」、「裴洛西遇到麥克風故障在想什麼」為題發文，分別指出口譯拿新麥克風後，打斷正要繼續講話的裴洛西，是否不專業也不禮貌？且裴洛西只能等口譯重新翻譯一次，口罩下的嘴型是不是在嘆氣？

▲裴洛西口罩動了一下。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

貼文底下，一票網友也傻眼表示，「口譯員反客為主啊」、「打斷兩次」、「丟臉到爆」、「這翻譯到底在衝X小」、「一直在打斷是X小」、「真丟臉！一直打斷主角說話」、「翻譯再次打斷別人」、「怎麼一直打斷」、「這個翻譯不太行耶！很不專業」、「這口譯可能沒什麼經驗」。

還有網友直呼，「故障了3次吧？有點多了」、「前面2次還打圓場，第3次明顯不悅」、「哪個單位負責麥克風的」、「連一支正常的麥克風都拿不出來嗎」、「麥克風沒有先測試嗎」、「麥克風真的超爛」、「麥克風又出事了，剛剛」、「麥克風一直壞很丟臉」、「第3次」。

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