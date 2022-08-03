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裴洛西才抵台！49分鐘後「1則簡訊」驚呆他　PTT狂喊：羨慕阿

▲▼裴洛西抵台。（圖／外交部）

▲裴洛西身穿粉紅色套裝，並向現場人員揮手致意。（圖／外交部）

記者周亭瑋／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜10時43分抵台，引發國際高度關注；傻眼的是，在專機降落不到1小時後，就有網友收到詐騙簡訊，聲稱自己是裴洛西，哭求忘記換台幣，希望他能匯個幾萬塊過去。

網友在PTT曬出截圖，他在昨晚11時32分收到簡訊，上面以簡體字寫道，「您好，我是美國國會眾議院議長裴洛西，剛剛抵台，下機後發現忘記換台幣，總之先匯個萬把塊過來，事成我讓你當美國隊長。」

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▲跟上時事的詐騙簡訊。（圖／翻攝自PTT）

▲跟上時事的詐騙簡訊。（圖／翻攝自PTT）

這個「意圖明顯」的詐騙簡訊，讓原po哭笑不得，忍不住打趣道「怎麼辦這是真的還是假的？議長沒帶現金，明天怎麼逛南機場夜市，吃阿男麻油雞？而且借錢給她之後，有機會當美國隊長耶，雖然我不是數學家，但這聽起來還不錯對吧？我要去哪裡借錢給她？之後被封美國隊長會有綠卡嗎？還是直接變公民？」

而鄉民們也笑倒一片，跟著開玩笑回「划算啦，趕快匯款」、「賭吧！畢竟你也沒機會翻身了」、「你說你是鋼鐵俠，不屑當美國隊長」、「羨慕」、「馬上親自送去柬埔寨的君悅飯店給她啊」、「前面都還好，看到美國隊長笑了」。

事實上，這類假藉名人之名的詐騙手法，已行之有年，之前就有民眾收到簡訊，對方誆稱自己是戴資穎，更哭訴進4強後，被中國選手挾持並關進休息室中，要求支付100萬元才肯放人，讓大票網友全看傻。

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