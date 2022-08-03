快訊／接見裴洛西　蔡英文3點宣示：堅定維護國家主權不退縮

▲總統蔡英文於總統府接見美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，總統蔡英文3日上午除了在總統府接見裴洛西一行外，也頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻。蔡英文致詞時除了感謝裴洛西持續關注台灣的民主發展，也做出3點聲明，強調台灣不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主的防線。

蔡英文致詞時表示，非常歡迎裴洛西議長率團來訪，過去和賴副總統過境美國時都會接到裴洛西議長致電歡迎，也會針對台美關係交換意見，很高興這次能在台灣跟裴洛西議長見面。

蔡英文說，裴洛西議長是台灣最堅定的友人，各位議員也都是美國眾議院重要領袖，長期在各領域推動台美關係進展，非常感謝各位這次來台訪問，展現美國對台灣堅若磐石的支持。

蔡英文指出，裴洛西議長有很深的淵源，在1999年10月，裴洛西議長曾訪問台灣，當時特別關心921震災的後續情況，在此後的20年，台灣不但走出了921震災陰影，而且重建，更陸續克服各項挑戰。

蔡英文表示，這20多年來，裴洛西議長也一直持續關注台灣的民主發展，長期支持台灣的國際參與，「我要對此表達最誠摯的感謝」。

「我也十分敬佩裴洛西議長長期以來堅定捍衛民主自由，努力守護民主價值。」蔡英文指出，裴洛西議長對於違反民主價值的言行，更是勇於挺身對抗，令人印象非常深刻，也很感動。

「今年，俄羅斯入侵烏克蘭，使台海安全變成世界關注的焦點。民主台灣一但受到侵略，整個印太地區安全都會受到巨大衝擊。」蔡英文說，在這裡我要特別向各位傳達台灣應對變局的幾個基本態度。

第一，面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主的防線，同時也希望和全世界民主國家團結合作，共同維護民主價值。

第二，台灣會盡最大努力強化本身自我防衛力量，並致力和平穩定，讓台灣可以成為區域安全的關鍵穩定的力量，確保自由開放的印太地區，以及全球貿易供應鏈的穩定發展。

第三，台灣是美國可靠而且可信賴的合作夥伴，我們會持續和美國國會及行政部門在印太區域安全、經濟發展、人才培育以及供應鏈合作等各層面，強化合作，讓台美關係可以進一步提升。

最後，蔡英文說，要再次感謝裴洛西議長和各位，在這關鍵時刻以行動表達對台灣堅定的支持，以及表達美國支持台灣自我防禦的一貫政策。「特種大綬卿雲勳章」的頒贈，代表我們對裴洛西議長的感謝，也期待透過更多相互合作，持續提升台美關係。