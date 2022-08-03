快訊／國台辦再發聲明！ 批蔡英文「將台灣推向災難深淵」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／北京報導

美國眾院議長佩洛西訪台之際，大陸國台辦今（3）早再發聲明，強調「蔡英文及民進黨當局挾洋自重，把台灣推向災難深淵」。

國台辦發言人馬曉光今（3）日表示，蔡英文及民進黨當局長期以來頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，公然宣揚「兩國論」，肆意攻擊「一國兩制」，在島內全方位推行「去中國化」，操弄「法理台獨」。

馬曉光接著指出，蔡政府刻意製造兩岸對抗，綁架台灣民意，煽動社會民粹，極力打壓島內主張兩岸關係和平發展與和平統一的正義力量與理性聲音；勾結外部反華勢力，在國際上從事「台獨」分裂活動，置台海和平、台灣民眾安危於不顧，執意推動佩洛西竄台，挾洋自重挑釁大陸，站在中華民族的對立面，嚴重破壞兩岸關係和平發展，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

馬曉光表示，「我們正告蔡英文及民進黨當局，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，以逞一己一黨之私，最終只會加速自身覆滅，把台灣推向災難深淵」；歷史已經並將繼續證明，搞「台獨」分裂絕不可能得逞，出賣國家民族利益必將遭到徹底失敗，「任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力!」

大陸對於裴洛西訪台表示強烈不滿，國台辦今早多次發表聲明，當中更是宣布一系列涉台禁令，包括暫停輸入台灣葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚、天然砂，對台經貿衝擊巨大。另外，國台辦還宣佈對「台獨」頑固分子關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」採取懲戒措施。

《新華社》今早亦發布大陸外交部長王毅最新聲明，指出美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」，美方稱有議長訪台的先例，基本道理卻是過去的錯誤不能成為今天重犯的藉口，並且正告美方，立刻停止打「台灣牌」，「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」註定失敗。