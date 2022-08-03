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共軍武嚇對美中關係影響　白宮：取決中國未來行動

▲▼五角大廈發言人柯比（John Kirby）。（圖／達志影像／美聯社） 

▲國安會戰略溝通協調官柯比表示，美國接下來的決定端看中國的反應與行動。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，共軍持續升高對台軍事威脅，國安會戰略溝通協調官柯比重申中國沒有理由藉此引發危機或衝突，美方盼溝通管道暢通，但很大程度取決未來數天或數週中國的行動。

裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間10時44分飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

柯比（John Kirby）今天在白宮例行媒體簡報中指出，美方正在密切注意裴洛西的訪問，並採取一切措施確保她的安全。

他並重申，裴洛西此行完全符合美方以台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一中政策，美方反對任何一方片面改變現狀，期望以和平方式解決兩岸分歧。

中國外交部在裴洛西抵台後，第一時間發出聲明表示，裴洛西此行「嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。中國官媒稍晚也宣布，中共解放軍4日至7日將在台灣周邊進行「重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

對此，柯比表示，共軍的公告與美方預測完全一致。北京沒有理由藉此引發危機或挑起事端，在現在或日後於台海進行軍事行動。他也重申，美方不會、不尋求也不樂見危機發生，美方對北京可能的選擇做好準備，但「我們不會刀劍相見」。

他重申，美方將向過去數十年一樣，在西太平洋海域與空域行動，也將繼續支持台灣、捍衛自由開放的印太區域，並尋求與北京保持溝通。

問及對美中關係影響時，柯比表示，美國總統拜登（Joe Biden）期望與中國保持暢通的溝通管道，在像現在這樣的緊張狀況時尤其重要，美方不樂見形勢急劇惡化至任何形式的危機或衝突，也沒有理由這樣做，同時期望能確保溝通管道暢通。但這很大程度取決於中國在未來數天和數週內的行動。

中國海關總署台北時間2日突喊卡台灣多家食品廠產品進口，對象包括郭元益、裕珍馨、乖乖等廠商。外界解讀，這是中國對於裴洛西訪台所採取的報復動作。

柯比今天被問到此事時予以譴責表示，完全沒有理由發生這樣的情況，中國沒有理由以裴洛西的出訪作為加劇緊張局勢或製造危機或衝突的藉口。

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