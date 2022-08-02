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幼兒園虐童手法曝！狂塞飯害吐再脫光搧巴掌　母心碎淚崩自責

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市南屯區知名幼兒園驚傳園長粗暴地狂塞一名廖姓女童吃午餐，女童被塞到吐後就被拖進廁所。廖母直到今天下午接到匿名投訴人轉傳影片，才知道女兒遭虐，匿名者甚至告訴她，園長因不滿女兒吃飯動作慢，狂塞午餐到嘔吐，園長還疑似將孩子抓進廁所，脫光沾到嘔吐物的衣服，甚至賞孩子巴掌，要孩子向她說對不起。

▲台中驚傳私立幼兒園長虐童，教育局火速下令「園長停職」。（圖／里長江和樹提供）

▲2歲女兒狂塞飯到吐疑抓進廁所賞巴掌，母淚訴自責「沒留意不對勁」。（圖／家長提供）

▲2歲女兒狂塞飯到吐疑抓進廁所賞巴掌，母淚訴自責「沒留意不對勁」。（圖／記者游瓊華、白珈陽攝）

▲女童父母今天在市議員張耀中陪同下出面召開記者會。（圖／記者游瓊華攝）

女童父母今天在市議員張耀中陪同下出面召開記者會，廖女提到，孩子今年4月到幼兒園，但中間屢次向她透露不願意上學，還曾經夜晚擔心隔天要上課，哭到睡著。另外，幼兒園聯絡簿一周就有三四天提到孩子又在學校嘔吐，園長要求家長「幫孩子多帶一套衣服給女兒吐」。

女童母親哽咽地說，孩子吃飯動作慢，但在家中鮮少有吃飯嘔吐的情況，上學的3個月她曾經懷疑女兒硬被塞飯，但因沒有證據，加上孩子身上沒有傷，所以沒有多質疑，只能在聯絡簿上註明「若孩子不願意吃飯也別勉強」，但現在影片曝光，讓她心碎，自責沒留意到不對勁。

從家長提供的影片可以看到，園長一直餵女童吃飯，女童都還沒將飯吞下，園長又再塞飯，之後女童反胃吐出飯，園長就一把抓起女童拖到另一處。

▲2歲女兒狂塞飯到吐疑抓進廁所賞巴掌，母淚訴自責「沒留意不對勁」。（圖／記者游瓊華、白珈陽攝）

▲遭爆料的幼兒園在南屯已經經營十多年。（圖／記者白珈陽攝）

針對南屯區某幼兒園園長拉起幼兒腳底板拍打，及粗暴拉扯用餐中的幼兒等不當行為，教育局表示，已經火速派員到園釐清，先勒令疑似施暴者停職接受調查，教育局也會針對該園是否有其他加害者、受害者主動釐清。

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