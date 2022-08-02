白髮惡園長不只塞飯害吐！男童嚇到發抖大哭　拉腿拖地狂抽腳底板

▲家長心碎！無視男童嚇得發抖哭泣，白髮惡園長拉腿拖地丟鞋狂抽腳底板。（圖／市議員張耀中提供）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中南屯一家知名幼兒園驚傳園長疑對孩子施暴，包括狂抽孩子腳底板以及塞女童吃午餐到嘔吐。下午家長在記者會上又公布其他影片，讓人看了心碎，包括白髮惡園長拿著棍子瞪著兒童，兒童害怕地跺腳求饒，但下一段影片就看到男童被拉腳拖地，白髮園長粗暴地脫掉男童襪子準備打腳底板。

▲家長心碎！無視男童嚇得發抖哭泣，白髮惡園長拉腿拖地丟鞋狂抽腳底板。（圖／市議員張耀中提供）



遭指控的幼稚園老師回應，當時是4、5點快放學的時候，該名被打的孩子疑似因不想寫手寫的練習，有些抗拒，多次跟孩子溝通無效，園長可能就情緒有點激動，就稍微打腳底板。至於吃飯片段，因該名孩子吃飯的狀況不是很好，會一邊吃一邊吐，可能有點弄髒，園長就將她拖進廁所，要幫她換衣服、洗澡清乾淨。

幼稚園老師也提到，園長已經沒有在上班，目前暫時在家裡休息，至於為何會做這樣的處理並不曉得，也沒有家長講過幼兒園打小孩的事情，目前還在調查中。

台中市議員張耀中今天下午陪同疑似遭施暴的女童家長召開記者會，家長淚訴孩子遭粗暴塞飯到吐。另外張耀中也公布影片，一名小男童遭白髮園長拉腳倒地，另外還有兩段影片分別是白髮園長把孩子的襪子脫掉，以及狂抽孩子腳底板，孩子發生驚悚尖叫聲，讓家長看了心碎。

教育局再次重申，絕對無法容忍任何對幼生身心不當影響之行為，針對任何幼兒園裡的不當行為，都會採取最嚴厲的標準來看待，目前先予以疑似施暴者停職處分，接受詳細調查。