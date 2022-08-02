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大陸 大陸焦點 特派現場

裴洛西訪台倒數　陸外交部：是美國挑釁「全世界都看得非常清楚」

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日在聯合國的一場會議上表示，美國眾議院議長訪台有過先例，若裴洛西（Nancy Pelosi）決定訪台，而中方試圖製造某種危機，那責任將完全在北京。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩2日回應，全世界都看得非常的清楚，是美國在採取挑釁行動，導致台海局勢緊張升級，美國應該也必須為此負全部的責任。

華春瑩表示，布林肯的有關言論顛倒黑白，再次深刻地展現了美方一些人的霸權心態和強盜邏輯，那就是「我可以肆意挑釁你，但是你不可以反對或者自衛」，近期中方已經在北京和華盛頓多渠道、各個層級反覆闡明了中方堅決反對美國眾議長擬竄訪台灣的嚴正立場。

▼美國眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

華春瑩指出，美國眾議長作為美國政府的三號人物，乘坐美國軍機竄訪台灣地區，絕不是什麼非官方行為，「美方個別政客以往的錯誤行動不應該構成先例，更不能成為美方在台灣問題上錯上加錯的藉口。」

華春瑩提到，近期有關美國眾議長擬竄台消息出來之後，很多人士包括美國很多的主流媒體、智庫以及一些美國盟友國家的前政要也都公開表示，裴洛西無論以何理由赴台，都將是愚蠢、危險和不必要的，是危險的賭博，很難想像會有比這更加魯莽和挑釁的行動，「如果美方對兩岸形勢判斷錯誤或者處理不當，將給台灣地區乃至世界的安全、繁榮和秩序造成災難性的後果。」

華春瑩說，美方出於「以台制華」的戰略，支持和縱容「台獨」分裂勢力在台灣問題上不斷蓄意挑釁中國，步步緊逼中方的紅線和底線，美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後，面對美方罔顧中方反覆嚴正交涉，肆意妄為，中方採取任何反制措施都將是正當的和必要的，「這也是任何一個獨立主權國家應有的權利，更何況中國是一個擁有5000年歷史和14億多人口的大國，希望美方有十分清醒的認識。」

▼ 美國國務卿布林肯。（圖／路透）

▲▼ 美國國務卿布林肯。（圖／路透）

華春瑩強調，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚，「我們堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的『台獨』勢力留下任何空間。」

華春瑩還說，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國主權、安全和領土完整，是14億多中國人民的堅定意志，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，「美方應該放棄任何『打台灣牌』的企圖，言行一致，不折不扣地恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。如果美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責。」

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