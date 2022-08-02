限定帳號才可看！裴洛西專機「3D視角超狂曝光」　26萬人狂盯

▲SPAR19線上飛行，吸引數十萬人緊盯！（圖／翻攝flightradar24網站）



網搜小組／劉維榛報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稍早於馬來西亞起飛，預計今晚10點可抵達松山機場，而她搭乘的是「波音C-40C運輸機」（呼號SPAR19），已超過26萬人在線上緊盯飛行路線，其中有網友還分享限定帳號才能看到的「飛行3D視角」。

根據「Flightradar24」數據顯示，裴洛西搭乘的SPAR19已在高空飛行，但目的地顯示未知（N/A），且一路向東飛行，讓26萬網友在線上狂冒問號，還有人在臉書爆廢公社胡鬧回應「結果去菲律賓」、「因為航母在菲律賓東邊」。

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由於動態飛行，一般人只能看得到小飛機在地圖上移動，有趣的是，留言中一位神人分享超狂視角，也就是「商業帳號才有的3D飛機視角」，能從機尾一眼望看海洋。

▲3D視角曝光！（圖／翻攝爆廢公社）



至於為何如預期向台灣方向飛行？本站報導，根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）引述消息人士說法表示，它將繞行菲律賓後，再前往台灣，「這是為了最大限度地降低安全風險。」