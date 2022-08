快訊／裴洛西飛離大馬推特秒發文！　最新聲明曝光

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)2日在下午15時42分,搭乘「波音C-40C運輸機」(呼號SPAR19)飛離馬來西亞,預計稍晚抵達台灣。裴洛西一結束訪問大馬的行程後,隨即針對美國狙殺蓋達組織首腦薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)一事發出聲明,大讚總統拜登強而有力地領導美國人,更強調「美國的反恐能力依舊無與倫比」。

Under President Biden and our nation’s many devoted national security professionals, America’s counterterrorism capabilities remain unrivaled, and our nation’s resolve to hunt down terrorists who threaten our families remains ironclad. https://t.co/Y542ytepKh

美國2日宣布已於週末狙殺蓋達組織(Al-Qaeda)首腦薩瓦里,這是蓋達自創辦人賓拉登(Osama bin Laden)2011年遭擊斃以來所遭遇的最大打擊。裴洛西2日下午在聲明中表示,「總統應該受到讚揚,因為他強而有力地領導了美國人的安全,並將卑鄙的恐怖分子繩之以法。」裴洛西說,「美國的反恐能力依舊無與倫比,我們國家追捕威脅我們家人的恐怖份子的決心,依舊堅不可摧。」

After our Congressional delegation arrived in Kuala Lumpur, we met with the U.S. Marine detachment at @USEmbassyKL.



We proudly expressed the thanks of the Congress and our Country for the selfless service of our men and women in uniform. pic.twitter.com/8UwccSwCgo