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路透：裴洛西訪台　美軍在台灣東部海域「部署4艘軍艦」

▲▼ 美國雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《路透社》報導，在中國不斷強化警告力道之際，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2日前往台北，而美國4艘海軍軍艦也被派往台灣東側海域，進行「例行」部署，其中包括航空母艦「雷根號」（USSR Ronald Reagan）。

▲▼美國海軍提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提頓號」（USS Antietam）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提頓號」（USS Antietam）。（圖／達志影像／美聯社）

一名海軍官員2日證實，「雷根號」已經通過南海，目前來到台灣以東、日本以南的菲律賓海，與提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提頓號」（USS Antietam）及驅逐艦「希金斯號」（USSR Higgins）一起執行任務。此外，兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Trioli）5月初就從聖地牙哥出海，如今也被部署至該區域。

▲▼美國海軍「的黎波里號」兩棲突擊艦（LHA 7）。（圖／翻攝自America`s Navy官網）

▲美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」。（圖／翻攝美國海軍官網）

這位海軍官員向《路透社》表示，「雖然他們有能力應對任何可能性，但這些都是正常的例行部署」，他無法透露軍艦的具體位置。

知情人士表示，美國不會被中國對這次訪問的「武力恫嚇」嚇倒，而裴洛西長期對中國抱持批判態度，預期今日稍晚抵達台北。

與此同時，兩岸都出現更多軍事活動跡象，但一些區域軍事分析師認為，即便沒有任何一方真的想要發生衝突，在局勢緊張之際增加軍事部署，都提高了意外發生的風險。

裴洛西今將訪台！　美軍「3大主力軍艦」駛近台灣海域

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